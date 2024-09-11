Зеленський – про можливий "мирний план" Шольца: Не впевнений, що він існує

La Repubblica повідомило, що Шольц нібито готує "мирний план", який може містити територіальні поступки з боку України

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливий "мирний план" канцлера Німеччини Олафа Шольца, заявив, що не впевнений в існуванні такого плану. Таку думку глава держави висловив під час брифінгу після четвертого саміту міжнародної Кримської платформи.

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Президент заявив, що щодо "мирного плану" Шольца йому нічого не відомо.

"Не може бути ніяких планів без України про нас. І я не впевнений, що такий план існує", – сказав Зеленський

9 вересня італійське видання La Repubblica з посиланням на джерела у німецькому парламенті повідомило, що Шольц нібито готує "мирний план", який може містити територіальні поступки з боку України.

Нардеп Мережко заявив, що пропозиції з врегулювання війни мають бути в межах формули миру, тобто не порушувати засади міжнародного права та Конституцію.

У МЗС відреагували на можливий "мирний план" Шольца. Там заявили, що тих, хто хоче долучитися до встановлення миру, запрошують до участі у Саміті миру та проміжних зустрічах.

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