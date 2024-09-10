У МЗС відреагували на можливий "мирний план" Шольца
Реагуючи на повідомлення про нібито "мирний план" канцлера Олафа Шольца, українське Міністерство закордонних справ наголосило: тих, хто хоче долучитися до встановлення миру, запрошують до участі у процесі формули миру, Самітів миру та проміжних зустрічей між ними. Про це заявив на брифінгу речник дипломатичного відомства Георгій Тихий.
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Напередодні, 9 вересня, італійське видання La Repubblica з посиланням на джерела у німецькому парламенті заявило, що Шольц готує "мирний план", який може містити територіальні поступки з боку України.
"Багато лунало мирних ініціатив, пропозицій. Ви зараз бачите, час від часу лунають від різних країн пропозиції медіації, що вони готові надати майданчик, аби Україна з Росією поговорили. У нас дуже зрозуміла, чітка, проста позиція: є формула миру, є процес Самітів миру, проміжних зустрічей між ними", – заявив Тихий.
За його словами, Україна запрошує взяти участь у цьому процесі всі країни, котрі хочуть зробити свій внесок у відновлення всеохопного, справедливого та тривалого миру.
Речник зауважив, що це інклюзивний процес – і у межах нього можна висловлювати позиції та шукати певні точки дотику.
Водночас в України є принципи, на яких вона хоче домовитися, і яких вона хоче дотриматися, додав посадовець.
"Ми уважно стежимо за різними повідомленнями всіляких мирних ініціатив, пропозицій. І знову ж таки з партнерами працюємо: пояснюємо їм, що, будь ласка, заходьте у процес формули миру, і там будемо шукати точки дотику", – зазначив Тихий.
- Голова зовнішньополітичного комітету Ради заявив, що пропозиції з врегулювання мають бути в межах формули миру, тобто не порушувати засади міжнародного права та Конституцію України.
- Він також припустив, що партія Шольца занепокоєна результатами виборів у деяких федеральних землях – і такі заяви розраховані на частину місцевої аудиторії.
- Речник уряду ФРН заявив, що Шольц без вагань провів би телефонну розмову з російським диктатором Путіним, якби вважав, що настав час.
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