У МЗС відреагували на можливий "мирний план" Шольца

"У нас дуже зрозуміла, чітка, проста позиція: є формула миру, є процес Самітів миру, проміжних зустрічей між ними", – заявив речник Тихий

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Реагуючи на повідомлення про нібито "мирний план" канцлера Олафа Шольца, українське Міністерство закордонних справ наголосило: тих, хто хоче долучитися до встановлення миру, запрошують до участі у процесі формули миру, Самітів миру та проміжних зустрічей між ними. Про це заявив на брифінгу речник дипломатичного відомства Георгій Тихий.

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Напередодні, 9 вересня, італійське видання La Repubblica з посиланням на джерела у німецькому парламенті заявило, що Шольц готує "мирний план", який може містити територіальні поступки з боку України.

"Багато лунало мирних ініціатив, пропозицій. Ви зараз бачите, час від часу лунають від різних країн пропозиції медіації, що вони готові надати майданчик, аби Україна з Росією поговорили. У нас дуже зрозуміла, чітка, проста позиція: є формула миру, є процес Самітів миру, проміжних зустрічей між ними", – заявив Тихий.

За його словами, Україна запрошує взяти участь у цьому процесі всі країни, котрі хочуть зробити свій внесок у відновлення всеохопного, справедливого та тривалого миру.

Речник зауважив, що це інклюзивний процес – і у межах нього можна висловлювати позиції та шукати певні точки дотику.

Водночас в України є принципи, на яких вона хоче домовитися, і яких вона хоче дотриматися, додав посадовець.

"Ми уважно стежимо за різними повідомленнями всіляких мирних ініціатив, пропозицій. І знову ж таки з партнерами працюємо: пояснюємо їм, що, будь ласка, заходьте у процес формули миру, і там будемо шукати точки дотику", – зазначив Тихий.

Голова зовнішньополітичного комітету Ради заявив, що пропозиції з врегулювання мають бути в межах формули миру, тобто не порушувати засади міжнародного права та Конституцію України.

Він також припустив, що партія Шольца занепокоєна результатами виборів у деяких федеральних землях – і такі заяви розраховані на частину місцевої аудиторії.

Речник уряду ФРН заявив, що Шольц без вагань провів би телефонну розмову з російським диктатором Путіним, якби вважав, що настав час.

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