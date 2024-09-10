В МИДе отреагировали на возможный "мирный план" Шольца

"У нас очень понятная, четкая, простая позиция: есть формула мира, есть процесс Саммитов мира, промежуточных встреч между ними", – заявил спикер Тихий

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Реагируя на сообщения о якобы "мирном плане" канцлера Олафа Шольца, украинское Министерство иностранных дел подчеркнуло: тех, кто хочет присоединиться к установлению мира, приглашают к участию в процессе формулы мира, Саммитов мира и промежуточных встреч между ними. Об этом заявил на брифинге спикер дипломатического ведомства Георгий Тихий.

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Накануне, 9 сентября, итальянское издание La Repubblica со ссылкой на источники в немецком парламенте заявило, что Шольц готовит "мирный план", который может содержать территориальные уступки со стороны Украины.

"Много звучало мирных инициатив, предложений. Вы сейчас видите, время от времени раздаются от разных стран предложения медиации, что они готовы предоставить площадку, чтобы Украина с Россией поговорили. У нас очень понятная, четкая, простая позиция: есть формула мира, есть процесс Саммитов мира, промежуточных встреч между ними", – заявил Тихий.

По его словам, Украина приглашает принять участие в этом процессе все страны, которые хотят внести свой вклад в восстановление всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира.

Спикер отметил, что это инклюзивный процесс – и в его рамках можно выражать позиции и искать определенные точки соприкосновения.

В то же время у Украины есть принципы, на которых она хочет договориться, и которые она хочет соблюсти, добавил чиновник.

"Мы внимательно следим за разными сообщениями всевозможных мирных инициатив, предложений. И опять же с партнерами работаем: объясняем им, что, пожалуйста, заходите в процесс формулы мира, и там будем искать точки соприкосновения", – отметил Тихий.

Глава внешнеполитического комитета Рады заявил, что предложения по урегулированию должны быть в рамках формулы мира, то есть не нарушать принципы международного права и Конституцию Украины.

Он также предположил, что партия Шольца озабочена результатами выборов в некоторых федеральных землях – и такие заявления рассчитаны на часть местной аудитории.

Представитель правительства ФРГ заявил, что Шольц без колебаний провел бы телефонный разговор с российским диктатором Путиным, если бы считал, что пришло время.

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