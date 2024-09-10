Спикер правительства ФРГ: Шольц готов поговорить с Путиным, если будет подходящий момент

Федеральное правительство пока не видит смысла в диалоге с Москвой, поскольку та не демонстрирует никакого стремления к миру

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/JOHANNA GERON)

Канцлер Германии Олаф Шольц без колебаний провел бы телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, если бы считал, что пришло время. Об этом сообщил спикер правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, передает Bild.

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Шольц заявил о необходимости ускорения мирных инициатив для завершения войны в Украине, однако у федерального правительства нет оснований для оптимизма.

Гебештрайт отметил, что недавние заявления Кремля не свидетельствуют о готовности к конструктивным мирным переговорам. В то же время, по его словам, Шольц не ушел бы от телефонного разговора с Путиным, если бы считал момент подходящим.

Спикер также добавил, что правительство Германии не может назвать конкретную дату проведения "следующей мирной конференции", которую упоминал Шольц. В то же время он подчеркнул, что мировое сообщество в целом стремится к скорейшему завершению войны.

"Очевидно, что у нас такая ситуация во всем мире, что на самом деле везде есть ощущение, что эта война должна закончиться как можно скорее", – заявил чиновник.

10 июля 2024 года агентство Bloomberg писало, что Украина хочет созвать второй Саммит с участием России до президентских выборов в США – голосование состоится в ноябре.

1 августа Зеленский сказал, что Украина не против присутствия России на втором Саммите мира – иначе будет сложно добиться реальных результатов.

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