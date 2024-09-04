Шольц объявил о заказе еще 17 систем ПВО для Украины
Германия заказала для Украины 17 систем противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом объявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в среду на базе военно-воздушных сил на северном побережье возле Киля, передает Bloomberg.
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Шольц сообщил, что Германия заказала у компании Diehl Defence GmbH & Co. KG 22 системы IRIS-T, пять из которых предназначены для Бундесвера, а 17 – для Украины.
Он напомнил, что у Украины уже есть семь таких систем от Германии, и они помогли сбить более 250 российских ракет и беспилотников.
Еще четыре системы будут отправлены до конца этого года, а остальные – со следующего, пообещал он.
Немецкий чиновник в комментарии Bloomberg уточнил, что до 2026 года Берлин предоставит Украине 24 системы IRIS-T: 12 средней дальности и 12 малой дальности.
- В 2024 году военная помощь Украине со стороны Германии должна составить 8 млрд евро и уже распланирована. Лимит на 2025 год сократится до 4 млрд евро, на 2026-й – до 3 млрд евро, на 2027 и 2028 годы – по 0,5 млрд евро.
- 19 августа в Германии сообщила, что передали Украине еще одну систему IRIS-T SLS, а также снаряды калибра 155 мм, надводные дроны, винтовки и прочее.
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