Шольц объявил о заказе еще 17 систем ПВО для Украины

Германия заказала для Украины 17 систем противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом объявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в среду на базе военно-воздушных сил на северном побережье возле Киля, передает Bloomberg.

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Шольц сообщил, что Германия заказала у компании Diehl Defence GmbH & Co. KG 22 системы IRIS-T, пять из которых предназначены для Бундесвера, а 17 – для Украины.

Он напомнил, что у Украины уже есть семь таких систем от Германии, и они помогли сбить более 250 российских ракет и беспилотников.

Еще четыре системы будут отправлены до конца этого года, а остальные – со следующего, пообещал он.