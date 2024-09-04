Шольц оголосив про замовлення ще 17 систем ППО для України

Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T. Про це оголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи в середу на базі військово-повітряних сил на північному узбережжі поблизу Кіля, передає Bloomberg.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Шольц повідомив, що Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG 22 системи IRIS-T, п'ять з яких призначені для Бундесверу, а 17 – для України.

Він нагадав, що Україна вже має сім таких систем від Німеччини, і вони допомогли збити понад 250 російських ракет і безпілотників.

Ще чотири системи будуть відправлені до кінця цього року, а решта – з наступного, пообіцяв він.