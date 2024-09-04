Шольц оголосив про замовлення ще 17 систем ППО для України
Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T. Про це оголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи в середу на базі військово-повітряних сил на північному узбережжі поблизу Кіля, передає Bloomberg.
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Шольц повідомив, що Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG 22 системи IRIS-T, п'ять з яких призначені для Бундесверу, а 17 – для України.
Він нагадав, що Україна вже має сім таких систем від Німеччини, і вони допомогли збити понад 250 російських ракет і безпілотників.
Ще чотири системи будуть відправлені до кінця цього року, а решта – з наступного, пообіцяв він.
Німецький урядовець у коментарі Bloomberg уточнив, що до 2026 року Берлін надасть Україні 24 системи IRIS-T: 12 середньої дальності та 12 малої дальності.
- У 2024 році військова допомога Україні з боку Німеччини має становити 8 млрд євро й уже розпланована. Ліміт на 2025 рік скоротиться до 4 млрд євро, на 2026-й – до 3 млрд євро, на 2027 і 2028 роки – по 0,5 млрд євро.
- 19 серпня у Німеччині повідомляли, що передали Україні ще одну систему IRIS-T SLS, а також снаряди калібру 155 мм, надводні дрони, гвинтівки та інше.
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