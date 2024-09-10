Речник німецького уряду: Шольц готовий поговорити з Путіним, якщо буде слушний момент

Федеральний уряд наразі не бачить сенсу у діалозі з Москвою, оскільки та не демонструє жодного прагнення до миру

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/JOHANNA GERON)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц без вагань провів би телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, якби вважав, що настав час. Про це повідомив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, передає Bild.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Шольц заявив про необхідність прискорення мирних ініціатив для завершення війни в Україні, однак федеральний уряд не має підстав для оптимізму.

Гебештрайт зауважив, що недавні заяви Кремля не свідчать про готовність до конструктивних мирних переговорів. Водночас, за його словами, Шольц не уникнув би телефонної розмови з Путіним, якби вважав момент слушним.

Речник також додав, що уряд Німеччини не може назвати конкретну дату проведення "наступної мирної конференції", яку згадував Шольц. Водночас він підкреслив, що світова спільнота загалом прагне якнайшвидшого завершення війни.

"Очевидно, що ми маємо таку ситуацію в усьому світі, що насправді скрізь є відчуття, що ця війна повинна закінчитися якомога швидше", – заявив посадовець.

10 липня 2024 року агентство Bloomberg писало, що Україна хоче скликати другий Саміт за участю Росії до президентських виборів у США – голосування відбудеться у листопаді.

1 серпня Зеленський сказав, що Україна не проти присутності Росії на другому Саміті миру – інакше буде складно досягти реальних результатів.

Читайте також: Шольц оголосив про замовлення ще 17 систем ППО для України