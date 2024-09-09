В Раде отреагировали на возможный "мирный план" Шольца

Глава внешнеполитического комитета заявил, что лучший план со стороны Германии – предоставление современного оружия и экономическая помощь Украине

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Итальянское издание La Repubblica со ссылкой на источники в немецком парламенте заявило, что канцлер Олаф Шольц готовит "мирный план", который может содержать территориальные уступки со стороны Украины. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил LIGA.net, что предложения по урегулированию должны быть в пределах формулы мира, то есть не нарушать принципы международного права и Конституцию Украины.

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По данным СМИ, таким образом Шольц хочет "войти в историю как канцлер мира" и укрепить свои политические позиции на фоне неудачи на региональных выборах.

Мережко ответил: если Шольц может предложить что-то конкретное в рамках формулы мира президента Владимира Зеленского (то есть чтобы "мирный план" не нарушал основы международного права и украинскую Конституцию), то такие предложения следует приветствовать.

В то же время парламентарий сомневается, что канцлер может предложить "нечто действительно оригинальное".

"С практической точки зрения, лучший мирный план со стороны Германии – это предоставление в достаточном количестве современного оружия и экономическая помощь Украине", – отметил нардеп.

При этом, акцентировал он, о каких-то территориальных уступках не может быть и речи – это невозможно ни юридически, ни политически, ни морально.

На вопрос, с чем связана подобная публикация в западном СМИ, Мережко предположил, что партия Шольца обеспокоена результатами выборов в некоторых федеральных землях – и такие заявления рассчитаны на часть местной аудитории.

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На местных выборах в двух землях востока Германии впервые после Второй мировой войны победила ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдН). С ней в местные парламенты прошла и крайняя левая сила Союза Сары Вагенкнехт. Обе – пророссийские и против военной помощи Украине.

6 сентября во время визита в Германию президент Зеленский встретился с канцлером Шольцем: в частности, обсуждали военную помощь, сотрудничество в оборонной сфере и предстоящий Саммит мира.

8 сентября Шольц заявил о необходимости интенсифицировать усилия по завершению войны, а также выступил за присутствие россиян на втором Саммите мира.

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