Путин захотел вернуться к "Стамбульским соглашениям". В Раде ответили – их не существует

"Договоренностей" не существует – после зверств россиян в Буче и Ирпене переговоры потеряли смысл, Украина не достигла согласия с РФ, заявил Мережко

Владимир Путин (Фото: EPA)

Диктатор Владимир Путин заявил, якобы "Стамбульские соглашения" 2022 года могут лечь в основу переговоров между Россией и Украиной по "урегулированию конфликта", и якобы на договоренности был согласен глава украинской делегации Давид Арахамия. На самом деле договоренности не были достигнуты, а текст договора стороны не согласовали, акцентировал в комментарии LIGA.net глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко.

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Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане сказал: "Эти [Стамбульские] договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров".

Также диктатор добавил, якобы "договор никуда не делся" и якобы "был парафирован" главой украинской переговорной делегации. Поэтому, считает Путин, документ "совершенно устраивал Украину".

"Дело в том, что никаких "Стамбульских договоренностей" не существует в природе. Путин нагло лжет. Да, переговоры происходили, но после того, как весь мир увидел следы российских преступлений в Буче и Ирпене, они потеряли смысл. И никаких договоренностей не было достигнуто", – ответил Мережко.

Нардеп объяснил: в дипломатической практике о договоренностях можно говорить только тогда, когда стороны "четко и недвусмысленно" согласились на текст документа.

В случае со "Стамбульскими договоренностями" этого не произошло – и это значит, что никакого согласия не было достигнуто, акцентировал депутат. Он отметил, что Путин и его советники "хорошо понимают", что договоренностей не было, однако диктатор все равно продолжает лгать.

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Что касается "парафирования" договоренностей, Мережко отметил: Путин сознательно лжет, хотя наверняка знает о значении этого понятия в контексте Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года.

Согласно конвенции, парафирование может быть только тогда, когда обе стороны выразили свое согласие на то, что текст соглашения полностью согласован и к нему не будут возвращаться.

Однако во время "Стамбульских договоренностей" такого не было – и поэтому говорить о каком-то "парафировании" просто абсурд, считает депутат.

"Путин пытается делать вид, что он якобы за "мир" и "дипломатическое решение", но на самом деле он не заинтересован в справедливом мире и соблюдении международного права. Он хочет уничтожить государственность Украины. Это его главная цель. Поэтому переговоры с ним не имеют смысла", – заметил избранник.

Турция хотела бы быть площадкой для любого международного переговорного процесса, поскольку это престижно, однако в таком случае это бессмысленно, подытожил Мережко.

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