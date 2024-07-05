Путін захотів повернутися до "Стамбульських домовленостей". У Раді відповіли – їх не існує
Диктатор Володимир Путін заявив, нібито "Стамбульські домовленості" 2022 року можуть лягти в основу переговорів між Росією та Україною щодо "врегулювання конфлікту", і нібито на домовленості був згодний голова української делегації Давид Арахамія. Насправді домовленості не були досягнуті, а текст договору сторони не узгодили, акцентував у коментарі LIGA.net голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.
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Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані сказав: "Ці [Стамбульські] домовленості залишаються на столі й можуть бути покладені в основу продовження цих переговорів".
Також диктатор додав, буцімто "угода нікуди не поділася" та нібито "була парафована" очільником української переговорної делегації. Тому, вважає Путін, документ "цілком влаштовував Україну".
"Річ у тім, що жодних "Стамбульських домовленостей" не існує в природі. Путін нахабно бреше. Так, перемовини відбувалися, але після того, як весь світ побачив сліди російських злочинів у Бучі й Ірпені, вони втратили сенс. І жодних домовленостей не було досягнуто", – відповів Мережко.
Нардеп пояснив: у дипломатичній практиці про домовленості можна говорити лише тоді, коли сторони "чітко і недвозначно" обопільно погодилися на текст документа.
У випадку зі "Стамбульськими домовленостями" цього не сталося – і це значить, що жодної згоди не було досягнуто, акцентував депутат. Він зазначив, що Путін та його радники "добре розуміють", що домовленостей не було, проте диктатор все одно продовжує брехати.
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Щодо нібито "парафування" домовленостей, Мережко зауважив: Путін свідомо бреше, хоча напевно знає про значення цього поняття у контексті Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року.
Згідно з конвенцією, парафування може бути лише тоді, коли обидві сторони виразили свою згоду на те, що текст угоди повністю узгоджений і до нього не будуть повертатися.
Натомість цього під час "Стамбульських домовленостей" не було – і тому говорити про якесь "парафування" є просто абсурдом, вважає депутат.
"Путін намагається удавати, що він начебто за "мир" і "дипломатичне вирішення", але насправді він не зацікавлений у справедливому мирі та дотриманні міжнародного права. Він хоче знищити державність України. Це його головна мета. Тому перемовини з ним не мають сенсу", – зауважив обранець.
Туреччина хотіла б бути майданчиком для будь-якого міжнародного переговорного процесу, оскільки це престижно, проте у такому випадку це немає сенсу, підсумував Мережко.
- Перемовини у Стамбулі почалися 29 березня 2022 року, делегації очолювали радник диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський від РФ та очільник фракції СН Арахамія від України. У 2024-му Мединський отримав підозру від СБУ – за антиукраїнську пропаганду.
- У червні 2024 року видання The New York Times із посиланням на драфт "Стамбульських домовленостей" повідомило: у проєкті так званого мирного договору був пункт, який дозволяв Росії знову вдертися в Україну та заблокувати допомогу від інших гарантів. Після цієї зміни член української переговорної групи заявив, що сторона не зацікавлена у продовженні переговорів.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією у Стамбулі зазнали невдачі через те, що Путін вміє розмовляти лише мовою ультиматумів.
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