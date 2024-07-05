Путін захотів повернутися до "Стамбульських домовленостей". У Раді відповіли – їх не існує

Цих "домовленостей" не існує – після звірств росіян у Бучі та Ірпені переговори втратили сенс, Україна не досягнула згоди з РФ, заявив Мережко

Володимир Путін (Фото: EPA)

Диктатор Володимир Путін заявив, нібито "Стамбульські домовленості" 2022 року можуть лягти в основу переговорів між Росією та Україною щодо "врегулювання конфлікту", і нібито на домовленості був згодний голова української делегації Давид Арахамія. Насправді домовленості не були досягнуті, а текст договору сторони не узгодили, акцентував у коментарі LIGA.net голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

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Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані сказав: "Ці [Стамбульські] домовленості залишаються на столі й можуть бути покладені в основу продовження цих переговорів".

Також диктатор додав, буцімто "угода нікуди не поділася" та нібито "була парафована" очільником української переговорної делегації. Тому, вважає Путін, документ "цілком влаштовував Україну".

"Річ у тім, що жодних "Стамбульських домовленостей" не існує в природі. Путін нахабно бреше. Так, перемовини відбувалися, але після того, як весь світ побачив сліди російських злочинів у Бучі й Ірпені, вони втратили сенс. І жодних домовленостей не було досягнуто", – відповів Мережко.

Нардеп пояснив: у дипломатичній практиці про домовленості можна говорити лише тоді, коли сторони "чітко і недвозначно" обопільно погодилися на текст документа.

У випадку зі "Стамбульськими домовленостями" цього не сталося – і це значить, що жодної згоди не було досягнуто, акцентував депутат. Він зазначив, що Путін та його радники "добре розуміють", що домовленостей не було, проте диктатор все одно продовжує брехати.

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Щодо нібито "парафування" домовленостей, Мережко зауважив: Путін свідомо бреше, хоча напевно знає про значення цього поняття у контексті Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року.

Згідно з конвенцією, парафування може бути лише тоді, коли обидві сторони виразили свою згоду на те, що текст угоди повністю узгоджений і до нього не будуть повертатися.

Натомість цього під час "Стамбульських домовленостей" не було – і тому говорити про якесь "парафування" є просто абсурдом, вважає депутат.

"Путін намагається удавати, що він начебто за "мир" і "дипломатичне вирішення", але насправді він не зацікавлений у справедливому мирі та дотриманні міжнародного права. Він хоче знищити державність України. Це його головна мета. Тому перемовини з ним не мають сенсу", – зауважив обранець.

Туреччина хотіла б бути майданчиком для будь-якого міжнародного переговорного процесу, оскільки це престижно, проте у такому випадку це немає сенсу, підсумував Мережко.

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