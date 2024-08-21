Шесть причин почему – в Раде раскритиковали письмо пророссийских хунт Африки в Совбез ООН

Такая реакция на разгром вагнеровцев повстанцами-туарегами. Официально Украина не признавала свою причастность к этому

Военный туарег (Фото: TANYA BINDRA/EPA)

Пророссийские хунты Буркина-Фасо, Мали и Нигера заявили, что обратились к главе Совбеза ООН – Украину обвиняют в якобы поддержке терроризма в регионе. Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко пояснил LIGA.net, что такое обращение нарушает процедуру и содержит перекрученные цитаты людей, которые не могут представлять Украину на международной арене. Также нардеп отметил, что как раз эти хунты и поддерживают боевиков "Вагнера" и российский террористический режим.

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Министерство иностранных дел малийской хунты опубликовало совместное с такими же режимами Буркина-Фасо и Нигера письмо Совету безопасности ООН – в документе заявляется, что Украина якобы поддерживает международный терроризм, в частности в регионе Сахель. Так эти страны называют разгром боевиков террористической группы Вагнера повстанцами-туарегами, причастность к которому Украина официально не признавала.

Документ адресован главе Совбеза ООН – в тексте просят принять меры по якобы "открытой и возможной поддержке украинским правительством международного терроризма, в частности в Сахеле".

В течение августа в Совбезе председательствует африканская страна Сьерра-Лионе. На сайте институции нет ответа на это письмо, также рассмотрения этого документа нет в предыварительной повестке дня на месяц.

"Во-первых, эта информация требует официального подтверждения со стороны ООН, ее секретариата. Насколько я понимаю, такого подтверждения, по крайней мере, пока нет", – акцентировал Мережко.

Во-вторых, говорит он, есть специальная процедура, по которой вопросы включают в повестку заседаний Совбеза – и в этом случае, даже если это обращение теоретически и было, процедура не была соблюдена.

В-третьих, эти хунты не представили никаких убедительных доказательств якобы поддержки Украиной терроризма, заметил нардеп.

В-четвертых, отмечает Мережко, эти военные хунты пророссийские – и, вероятно, РФ может пытаться через них осуществлять провокации против Украины.

"В-пятых, если говорить о поддержке терроризма, то поддерживает терроризм именно тот, кто поддерживает террористическую группировку Вагнер и кто поддерживает российский режим, который на международном уровне (в частности в резолюциях ПАСЕ) был признан террористическим режимом", – отметил депутат.

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В письме хунты заявляют, что представитель украинской разведки Андрей Юсов якобы признал причастность Украины к боям в Мали в конце июля. Речь идет о событиях, когда повстанцы-туареги разбили боевиков Вагнера.

Следует отметить, что Юсов не подтверждал причастность Украины к произошедшему. Он заявил, что туареги "получили необходимую информацию и не только информацию" – и это позволило повстанцам провести "успешную военную операцию против российских военных преступников". Украина в этом заявлении не упоминалась.

Среди того, что могло бы свидетельствовать о какой-либо причастности Украины к событию – фото издания Kyiv Post, на котором туареги позируют с украинским флагом. Собеседник LIGA.net в ГУР подтверждал правдивость фото, впрочем других подробностей не было.

Также хунты цитировали якобы заявления украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова, который якобы "выразил поддержку своей страной международного терроризма". Доказательства этого не приводятся.

Мережко отметил LIGA.net, что в документе есть перекрученные по сути ссылки на высказывания людей, которые не являются представителями официальной позиции Украины.

По действующему указу президента, выражать официальную позицию от имени Украины могут только глава государства, премьер-министр и руководитель Министерства иностранных дел.

"Все остальное – это не официальная позиция от имени государства, а частное мнение данного лица", – подытожил нардеп.

28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что ликвидировали десятки правительственных солдат и российских наемников из Вагнера в бою у границы с Алжиром.

2 августа повстанцы-туареги в Мали заявили, что за трое суток ликвидировали 84 российских наемников из Вагнера и 47 малийских военных. По данным французской газеты Le Monde, украинские спецслужбы учат туарегов руководить беспилотниками.

5 августа переходное правительство Республики Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за якобы поддержки действий повстанцев-туарегов, недавно разгромивших колонну малийских военных и российских наемников террористической Группы Вагнера.

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