Власти Мали обвинили Украину в поддержке повстанцев и разрывают дипотношения

Президент Мали Тиемоко Мейлиет Коне. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/AFOLABI SOTUNDE)

Переходное правительство Республики Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников террористической Группы Вагнера. Об этом говорится в коммюнике малийской хунты, опубликованном Министерством управления территориями и децентрализации, а также спикер правительства Мали Абдулайе Майга.

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Малийская сторона заявляет, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов "признал роль Киева" в поражении от туарегов сил Вооруженных сил Мали и российских вагнеровцев.

В заявлении говорится, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров демонстрировал в своих комментариях "поддержку страной международного терроризма, в частности, в Мали".

Бамако считает, что таким образом Украина вроде бы вмешивается в дела Мали.

В документе отмечается, что действия украинской власти якобы "нарушают суверенитет Мали, выходят за рамки иностранного вмешательства, осуждающие сами по себе и являются явной агрессией".

Поэтому хунта решила "немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Мали и Украиной" и поручить "компетентным судебным органам" изучить замечания Юсова и Пивоварова.

Кроме того, в коммюнике переходного правительства Мали звучат стандартные и традиционные кремлевские нарративы о якобы "нацистском режиме" в Украине.

Кроме этого, в заявлении правительства присутствуют российские нарративы о якобы "неонацистском характере" украинской власти.

"Переходное правительство Республики Мали полностью придерживается диагноза, установленного Российской Федерацией, которая, однако, на протяжении многих лет предупреждала мир о неонацистском и злодейском характере украинской власти, которая сегодня является союзником международного терроризма и далека от стремления к миру и стабильности украинского народа", – говорится в документе.

Кроме разрыва дипотношений, в коммюнике отметили следующие "решения":

→ обращение в "компетентные судебные органы в связи с замечаниями господ Андрея Юсова и Юрия Пивоварова, которые являются пропагандой терроризма";

→ принятие необходимых мер для недопущения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, и в частности со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе;

→ официального оповещения региональных и международных органов, а также государств, которые поддерживают Украину, о том, что "эта страна открыто и публично демонстрирует свою поддержку терроризма.

СПРАВКА. Туареги – этническая группа, населяющая регион Сахары, в частности часть северного Мали. Группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, но впоследствии восстание перехватили исламистские группировки. В 2015 году повстанцы подписали мирное соглашение с Бамако, но в конце 2022 года вышли из переговоров. Против туарегов, в частности, воюют вагнеровцы. Туареги – этническая группа, населяющая регион Сахары, в частности часть северного Мали. Группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, но впоследствии восстание перехватили исламистские группировки. В 2015 году повстанцы подписали мирное соглашение с Бамако, но в конце 2022 года вышли из переговоров. Против туарегов, в частности, воюют вагнеровцы.

28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из Вагнера в бою у границы с Алжиром.

1 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что, кроме операций по уничтожению российских наемников в Судане, Сирии и Мали, было еще несколько, о которых пока не разглашалось в медиа, а также готовятся дальнейшие подобные мероприятия.

2 августа повстанцы-туареги в Мали заявили, что за трое суток ликвидировали 84 российских наемников из террористической группы Вагнера и 47 малийских военных. По данным французской газеты Le Monde, украинские спецслужбы обучают туарегов управлять беспилотниками.

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