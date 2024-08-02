Ликвидация вагнеровцев в Мали. Спецслужбы Украины учат туарегов управлять БпЛА – Le Monde

Вагнеровцы в Мали (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Повстанцы-туареги в Мали заявили, что за трое суток ликвидировали 84 российских наемника из террористической группы Вагнера и 47 малийских военных, передает Bloomberg. По данным французской газеты Le Monde, украинские спецслужбы учат туарегов руководить беспилотниками.

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По словам повстанцев, более 30 бойцов "вражеских сил" получили ранения, а их военная техника, включая танки, оружие и транспорт, была захвачена или уничтожена. Семь вагнеровцев и малийских солдат взяты в плен.

По словам собеседника французских журналистов, знакомого с вопросом, украинские спецслужбы сотрудничают с повстанцами в Мали, предоставляя им стратегическую информацию и обучая их использовать дроны.

Представитель альянса вооруженных повстанцев CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан подтвердил в комментарии Le Monde, что у них действительно контакты с украинскими спецслужбами.

"У нас есть связи с украинцами, как и со всеми: французами, американцами и другими", – сказал он.

СПРАВКА Туареги – этническая группа, населяющая регион Сахары, в том числе часть северного Мали. Группировка начала восстание против правительства Малийской хунты в 2012 году, но впоследствии восстание перехватили исламистские группировки. В 2015 году повстанцы подписали мирное соглашение с Бамако, но в конце 2022 года вышли из переговоров. Против туарегов, в частности, воюют вагнеровцы. Туареги – этническая группа, населяющая регион Сахары, в том числе часть северного Мали. Группировка начала восстание против правительства Малийской хунты в 2012 году, но впоследствии восстание перехватили исламистские группировки. В 2015 году повстанцы подписали мирное соглашение с Бамако, но в конце 2022 года вышли из переговоров. Против туарегов, в частности, воюют вагнеровцы.

28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из Вагнера в бою у границы с Алжиром.

1 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что, кроме операций по уничтожению российских наемников в Судане, Сирии и Мали, было еще несколько, о которых пока не разглашалось в медиа, а также готовятся дальнейшие подобные мероприятия.

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