Ліквідація вагнерівців у Малі. Спецслужби України вчать туарегів керувати БпЛА – Le Monde

Вагнеровці у Малі (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Повстанці-туареги у Малі заявили, що за три доби ліквідували 84 російських найманців з терористичної групи Вагнера та 47 малійських військових, передає Bloomberg. За даними французької газети Le Monde, українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

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За словами повстанців, понад 30 бійців "ворожих сил" отримали поранення, а їхню військову техніку, включно з танками, зброєю та транспортом, було захоплено або знищено. Семеро вагнерівців і малійських солдатів взято в полон.

За словами співрозмовника французьких журналістів, знайомого з питанням, українські спецслужби співпрацюють із повстанцями у Малі, надаючи їм стратегічну інформацію і навчаючи їх використання дронів.

Представник альянсу озброєних повстанців CSP-DPA Мохамед Ельмаулуд Рамадан підтвердив у коментарі Le Monde, що вони дійсно мають контакти з українськими спецслужбами.

"У нас є зв’язки з українцями, як і з усіма: французами, американцями та іншими", – сказав він.

ДОВІДКА Туареги – етнічна група, яка населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але згодом повстання перехопили ісламістські угруповання. У 2015 році повстанці підписали мирну угоду з Бамако, але наприкінці 2022 року вийшли з переговорів. Проти туарегів, зокрема, воюють вагнерівці. Туареги – етнічна група, яка населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але згодом повстання перехопили ісламістські угруповання. У 2015 році повстанці підписали мирну угоду з Бамако, але наприкінці 2022 року вийшли з переговорів. Проти туарегів, зокрема, воюють вагнерівці.

28 липня 2024 року повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців з Вагнера в бою біля кордону з Алжиром.

1 серпня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що, крім операцій зі знищення російських найманців у Судані, Сирії та Малі, було ще кілька, про які поки не розголошувалось у медіа, а також готуються подальші подібні заходи.

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