У Малі повстанці заявили про вбивство десятків вагнерівців – AP

Колона урядових військ та союзних їм російських найманців була розгромлена в бою біля кордону з Алжиром, пише AP

Малі (Ілюстративне фото: Hadama Diakite / EPA)

У Республіці Малі повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців з приватної військової кампанії Вагнера в бою біля кордону з Алжиром. Про це повідомило агентство The Associated Press.

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"У соціальних мережах аматорські відеозаписи демонструють мертві тіла кількох білих чоловіків і малійських солдатів, розкиданих на землі поряд зі знищеними автомобілями", – йдеться у повідомленні AP.

За інформацією журналістів, заява повстанців з’явилася після того, як ввечері 26 липня малійська армія оприлюднила інформацію про те, що внаслідок атаки повстанців двоє солдатів були вбиті та 10 поранені, також було пошкоджено дві броньованих машини та два пікапи. Крім того, урядові сили Малі заявили, що вони знищили приблизно 20 повстанців і кілька машин.

AP з посиланням на речника коаліції повстанців Мохамеда Ельмаулуда Рамадана повідомило, що бій відбувся на околиці населеного пункту Тінзаватен. Він заявив, що повстанцям вдалося "розгромити колону малійської армії та російських найманців, вбивши та поранивши десятки людей".

ДОВІДКА Туареги – етнічна група, яка населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але згодом повстання перехопили ісламістські угруповання. У 2015 році повстанці підписали мирну угоду з Бамако, але наприкінці 2022 року вийшли з переговорів. Проти туарегів, зокрема, воюють найманці так званої приватної військової компанії Вагнера.

17 грудня 2023 року газета Le Monde писала, що російські найманці в країнах Африки тепер працюють під новою назвою – "Африканський корпус".

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