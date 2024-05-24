ГУР: Росія залучила "Африканський корпус" для наступу в напрямку Липців, а не Вовчанська

Розвідка Британії стверджувала, що "африканські ресурси" Росія розгорнула під Вовчанськом – це далі від Харкова, ніж Липці

''Африканський корпус'' (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Розвідка Великої Британії повідомила, що для наступу на Вовчанськ у Харківській області Росія розгорнула підрозділи "Африканського корпусу" Міноборони РФ, який складається, зокрема, з колишніх терористів Групи Вагнера. Співрозмовник LIGA.net у Головному управління розвідки уточнив, що загін "Африканського корпусу" застосовується у напрямку на Липці.

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За даними британських розвідників, до "Африканського корпусу" входять понад 2000 солдатів та офіцерів, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили у терористичній Групі Вагнера. Раніше загони цього корпусу, ймовірно, розгортали в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігері.

У звіті йдеться, що дані підрозділи ворога воюють поблизу Вовчанська разом із регулярними російськими військами та підрозділами "Шторм Z".

Співрозмовник в ГУР підтвердив інформацію, уточнивши, що насправді "Африканський корпус" воює у напрямку на Липці – це ближче до Харкова.

Липці та Вовчанськ відносно Харкова (Карта: DeepState)

Фронт на Харківському напрямку (Карта: DeepState)

"Африканський корпус" почали створювати після візиту заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова до Лівії у середині грудня 2023 року. Він також відвідав Малі, Буркіна-Фасо та Нігер.

Вже 25 грудня Центр нацспротиву повідомив, що окупанти готують експедицію в Африку з метою пошуку найманців для участі у війні РФ проти України.

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