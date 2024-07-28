В Мали повстанцы заявили об убийстве десятков вагнеровцев – AP

Колонна правительственных войск и союзных им российских наемников была разгромлена в бою у границы с Алжиром, пишет AP

Мали (Иллюстративное фото: Hadama Diakite / EPA)

В Республике Мали повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из частной военной компании Вагнера в бою у границы с Алжиром. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

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"В социальных сетях любительские видеозаписи демонстрируют мертвые тела нескольких белых мужчин и малийских солдат, разбросанных на земле рядом с уничтоженными автомобилями", – говорится в сообщении AP.

По информации журналистов, заявление повстанцев появилось после того, как вечером 26 июля малийская армия обнародовала информацию о том, что в результате атаки повстанцев двое солдат были убиты и 10 ранены, также были повреждены две бронированных машины и два пикапа. Кроме того, правительственные силы Мали заявили, что они уничтожили около 20 повстанцев и несколько машин.

AP со ссылкой на спикера коалиции повстанцев Мохамеда Эльмаулуда Рамадана сообщило, что бой состоялся на окраине населенного пункта Тинзаватен. Он заявил, что повстанцам удалось "разгромить колонну малийской армии и российских наемников, убив и ранив десятки людей".

СПРАВКА Туареги – этническая группа, населяющая регион Сахары, в том числе часть северного Мали. Группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, но впоследствии восстание перехватили исламистские группировки. В 2015 году повстанцы подписали мирное соглашение с Бамако, но в конце 2022 года вышли из переговоров. Против туарегов, в том числе, воюют наемники так называемой частной военной компании Вагнера.

17 декабря 2023 года газета Le Monde писала, что российские наемники в странах Африки теперь работают под новым названием – "Африканский корпус".

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