Le Monde: Для "вагнеровцев" в Африке выбрали другое название с намеком на Третий Рейх

Россия формирует из наемников экспедиционный "Африканский корпус" для боевых действий в странах региона Сахель

Фото: EPA / ISSIFOU DJIBO

Российские наемники в странах Африки теперь работают под новым названием – "Африканский корпус", пишет Le Monde.

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Как и в случае с "Вагнером", это отсылка к нацистскому Третьему Рейху, а именно экспедиционному корпусу Вермахта в период Второй мировой войны, действовавшему под названием Afrika Korps.

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Новое название впервые появилось 20 ноября в одном из российских Telegram-каналов, близких к Министерству обороны РФ. В нем цитировали бывшего полковника, главного редактора журнала "Национальная оборона", который сообщил о наборе наемников в "Африканский корпус России".

Новое формирование начали создавать после визита замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова в Ливию.

Евкуров приезжал в Бенгази трижды: в августе (вскоре после гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе), в сентябре и декабре. Le Monde указывает, что маршрут последней поездки Евкурова "подчеркивает очертания новой сферы влияния", которую пытается формировать России. Он посетил не только Ливию, но и Мали, Буркина-Фасо и Нигер.

Российский "Африканский корпус" формируют в целях ведения полномасштабных боевых действий и "зачистки западного присутствия" в странах Африки.

"Африканский корпус" является соперником Группы Вагнера, желающим захватить его сферу присутствия в Африке и его людей", — цитирует французская газета источник в американском правительстве.

В сентябре 2023 года Нигер, Буркина-Фасо и Мали объявили о создании Альянса государств Сахеля. Le Monde пишет, что Россия может использовать этот новый блок для увеличения своего присутствия.

"Когда альянс заработает, он станет институциональной и правовой основой для желания России отправить наемников или инструкторов в контексте возможных совместных военных операций Мали, Буркина-Фасо и Нигера", — пишет издание.