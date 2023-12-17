Le Monde: Для "вагнеровцев" в Африке выбрали другое название с намеком на Третий Рейх
Российские наемники в странах Африки теперь работают под новым названием – "Африканский корпус", пишет Le Monde.
Как и в случае с "Вагнером", это отсылка к нацистскому Третьему Рейху, а именно экспедиционному корпусу Вермахта в период Второй мировой войны, действовавшему под названием Afrika Korps.
Новое название впервые появилось 20 ноября в одном из российских Telegram-каналов, близких к Министерству обороны РФ. В нем цитировали бывшего полковника, главного редактора журнала "Национальная оборона", который сообщил о наборе наемников в "Африканский корпус России".
Новое формирование начали создавать после визита замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова в Ливию.
Евкуров приезжал в Бенгази трижды: в августе (вскоре после гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе), в сентябре и декабре. Le Monde указывает, что маршрут последней поездки Евкурова "подчеркивает очертания новой сферы влияния", которую пытается формировать России. Он посетил не только Ливию, но и Мали, Буркина-Фасо и Нигер.
Российский "Африканский корпус" формируют в целях ведения полномасштабных боевых действий и "зачистки западного присутствия" в странах Африки.
"Африканский корпус" является соперником Группы Вагнера, желающим захватить его сферу присутствия в Африке и его людей", — цитирует французская газета источник в американском правительстве.
В сентябре 2023 года Нигер, Буркина-Фасо и Мали объявили о создании Альянса государств Сахеля. Le Monde пишет, что Россия может использовать этот новый блок для увеличения своего присутствия.
"Когда альянс заработает, он станет институциональной и правовой основой для желания России отправить наемников или инструкторов в контексте возможных совместных военных операций Мали, Буркина-Фасо и Нигера", — пишет издание.
- 26 июля в Нигере произошел переворот. Военная хунта бросила в тюрьму действующего президента Мохамеда Базума, а новым главой государства провозгласил себя руководитель президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани.
- Попытки протестов против хунты были подавлены. А в столице, Ниамее, прошли митинги, на которых развевались российские флаги.