Лидер переворота в Нигере объявил себя новым президентом страны – FT

Глава президентской гвардии Нигера объявил себя президентом западноафриканской страны после того, как спровоцировал переворот, в результате которого был свергнут ее прозападный лидер. Об этом сообщает The Financial Times.

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Переворот в Нигере возглавил Абдурахман Чиани, который командовал президентской гвардией с 2015 года.

Сегодня Чиани объявил себя президентом Нигера.

По словам наблюдателей внутри страны, 62-летний Чиани решился выступить против президента Мохамеда Базума после того, как тот попытался отстранить его от должности, объясняя это приближением его пенсионного возраста.

Подчеркивается, что устранение избранного Базумом правительства уничтожает одну из последних демократий в "поясе переворотов" Африки, в полупустынном регионе Сахеля, одновременно нанося удар по Западу, который вложил значительные средства в сохранение его власти.

Как сообщается, главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин приветствовал переворот в Нигере и предложил его лидерам услуги своих наемников.

Смещение Базума, избранного в 2021 году, означает политический конец важного западного союзника в борьбе с распространяющейся угрозой со стороны групп, связанных с ИГИЛ и Аль-Каидой.

Большие части территорий соседних с Нигером Мали и Буркина-Фасо, которые также контролируются военными хунтами, захвачены повстанцами-джихадистами.

Базум давал возможность западным военным действовать внутри страны. У Франции есть большая база в Ниамее, а у США – две базы беспилотников, одна возле города Агадес и 1100 военных.

27 июля 2023 года сообщалось, что охрана президента Нигера заблокировала президентский дворец, где удерживает внутри демократически избранного главу государства Мохамеда Базума.

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