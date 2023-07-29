Лідер перевороту в Нігері оголосив себе новим президентом країни – FT

Глава президентської гвардії Нігера оголосив себе президентом західноафриканської країни після того, як спровокував переворот, внаслідок якого було повалено її прозахідного лідера. Про це повідомляє The Financial Times.

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Переворот у Нігері очолив Абдурахман Чіані, який командував президентською гвардією з 2015 року.

Сьогодні Чіані оголосив себе президентом Нігеру.

За словами спостерігачів усередині країни, 62-річний Чіані наважився виступити проти президента Мохамеда Базума після того, як той спробував усунути його з посади, пояснюючи це наближенням його пенсійного віку.

Наголошується, що усунення обраного Базумом уряду знищує одну з останніх демократій у "поясі переворотів" Африки, у напівпустельному регіоні Сахеля, одночасно завдаючи удару Заходу, який вклав значні кошти у збереження його влади.

Як повідомляється, ватажок терористичної групи Вагнера Євген Пригожин привітав переворот у Нігері та запропонував його лідерам послуги своїх найманців.

Зміщення Базума, обраного в 2021 році, означає політичний кінець важливого західного союзника у боротьбі з загрозою, що поширюється, з боку груп, пов'язаних з ІДІЛ та Аль-Каїдою.

Великі частини сусідніх територій з Нігером Малі та Буркіна-Фасо, які також контролюються військовими хунтами, захоплені повстанцями-джихадистами.

Базум давав можливість західним військовим діяти у країні. Франція має велику базу в Ніамеї, а США – дві бази безпілотників, одна біля міста Агадес і 1100 військових.

27 липня 2023 року повідомлялося, що охорона президента Нігера заблокувала президентський палац, де утримує всередині демократично обраного главу держави Мохамеда Базума.

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