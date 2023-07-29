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Лідер перевороту в Нігері оголосив себе новим президентом країни – FT

Этот материал также доступен на русском
29.07.2023, 23:52
Лідер перевороту в Нігері оголосив себе новим президентом країни – FT - Фото
Абдурахман Чіані (Скриншот відео)

Глава президентської гвардії Нігера оголосив себе президентом західноафриканської країни після того, як спровокував переворот, внаслідок якого було повалено її прозахідного лідера. Про це повідомляє The Financial Times.

Переворот у Нігері очолив Абдурахман Чіані, який командував президентською гвардією з 2015 року.

Сьогодні Чіані оголосив себе президентом Нігеру.

За словами спостерігачів усередині країни, 62-річний Чіані наважився виступити проти президента Мохамеда Базума після того, як  той спробував усунути його з посади, пояснюючи це наближенням його пенсійного віку.

Наголошується, що усунення обраного Базумом уряду знищує одну з останніх демократій у "поясі переворотів" Африки, у напівпустельному регіоні Сахеля, одночасно завдаючи удару Заходу, який вклав значні кошти у збереження його влади.

Як повідомляється, ватажок терористичної групи Вагнера Євген Пригожин привітав переворот у Нігері та запропонував його лідерам послуги своїх найманців.

Зміщення Базума, обраного в 2021 році, означає політичний кінець важливого західного союзника у боротьбі з загрозою, що поширюється, з боку груп, пов'язаних з ІДІЛ та Аль-Каїдою.

Великі частини сусідніх територій з Нігером Малі та Буркіна-Фасо, які також контролюються військовими хунтами, захоплені повстанцями-джихадистами.

Базум давав можливість західним військовим діяти у країні. Франція має велику базу в Ніамеї, а США – дві бази безпілотників, одна біля міста Агадес і 1100 військових. 

Звідки йде Захід, туди приходить Вагнер – доповідь парламенту Британії

Наталія Медведєва
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