Влада Малі звинуватила Україну у підтримці повстанців та розриває дипвідносини

Президент Малі Тіемоко Мейлієт Коне. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/AFOLABI SOTUNDE)

Перехідний уряд Республіки Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною через підтримку дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців терористичної Групи Вагнера. Про це йдеться у комюніке малійської хунти, яке опублікували Міністерство управління територіями та децентралізації, а також речник уряду Малі Абдулає Майга.

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Малійська сторона заявляє, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов "визнав роль Києва" у поразці від туарегів сил Збройних сил Малі та російських вагнерівців.

У заяві йдеться, що посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров демонстрував у своїх коментарях "підтримку країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі".

Бамако вважає, що таким чином Україна начебто втручається у справи Малі.

У документі зазначається, що дії української влади нібито "порушують суверенітет Малі, виходять за рамки іноземного втручання, осудливі самі собою та є явною агресією".

Тому хунта вирішила "негайно розірвати дипломатичні відносини між Республікою Малі та Україною" та доручити "компетентним судовим органам" вивчити зауваження Юсова та Пивоварова.

Крім того, у комюніке перехідного уряду Малі звучать стандартні й традиційні кремлівські наративи про начебто "нацистський режим" в України.

Окрім цього, у заяві уряду присутні російські наративи про нібито "неонацистський характер" української влади.

"Перехідний уряд Республіки Малі повністю дотримується діагнозу, встановленого Російською Федерацією, яка, проте, впродовж багатьох років попереджала світ про неонацистський і лиходійський характер української влади, яка сьогодні є союзником міжнародного тероризму та далека від прагнення до миру і стабільності українського народу", – йдеться у документі.

Окрім розриву дипвідносин, у комюніке зазначили такі "рішення":

→ звернення до "компетентних судових органів у зв’язку з зауваженнями панів Андрія Юсова та Юрія Пивоварова, які є пропагуванням тероризму";

→ вжиття необхідних заходів для недопущення будь-якої дестабілізації Малі з боку африканських держав і, зокрема, з боку українських посольств, розташованих у субрегіоні;

→ офіційне сповіщення регіональних та міжнародних органів, а також держав, які підтримують Україну, про те, що "ця країна відкрито та публічно демонструє свою підтримку тероризму.

ДОВІДКА Туареги – етнічна група, яка населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але згодом повстання перехопили ісламістські угруповання. У 2015 році повстанці підписали мирну угоду з Бамако, але наприкінці 2022 року вийшли з переговорів. Проти туарегів, зокрема, воюють вагнерівці. Туареги – етнічна група, яка населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але згодом повстання перехопили ісламістські угруповання. У 2015 році повстанці підписали мирну угоду з Бамако, але наприкінці 2022 року вийшли з переговорів. Проти туарегів, зокрема, воюють вагнерівці.

28 липня 2024 року повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців з Вагнера в бою біля кордону з Алжиром.

1 серпня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що, крім операцій зі знищення російських найманців у Судані, Сирії та Малі, було ще кілька, про які поки не розголошувалось у медіа, а також готуються подальші подібні заходи.

2 серпня повстанці-туареги у Малі заявили, що за три доби ліквідували 84 російських найманців з терористичної групи Вагнера та 47 малійських військових. За даними французької газети Le Monde, українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

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