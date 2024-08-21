Шість причин чому – у Раді розкритикували лист проросійських хунт Африки до Радбезу ООН

Така реакція на розгром вагнерівців повстанцями-туарегами. Офіційно Україна не визнавала свою причетність до цього

Військовий туарег (Фото: TANYA BINDRA / EPA)

Проросійські хунти Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру заявили, що звернулися до голови Ради безпеки ООН – Україну звинувачують у нібито підтримці тероризму в регіоні. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко пояснив LIGA.net, що таке подання порушує процедуру та містить перекручені цитати людей, які не можуть представляти Україну на міжнародній арені. Також нардеп зауважив, що якраз ці хунти й підтримують бойовиків Вагнера та російський терористичний режим.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Міністерство закордонних справ малійської хунти опублікувало спільний з такими ж режимами Буркіна-Фасо та Нігеру лист до Ради безпеки ООН – у документі заявляється, що Україна нібито підтримує міжнародний тероризм, зокрема у регіоні Сахель. Так ці країни називають розгром бойовиків терористичної групи Вагнера повстанцями-туарегами, причетність до якого Україна офіційно не визнавала.

Документ адресовано голові Радбезу ООН – у тексті просять вжити заходів щодо нібито "відкритої та можливої підтримки українським урядом міжнародного тероризму, зокрема в Сахелі".

Впродовж серпня у Радбезі головує африканська країна Сьєрра-Леоне. На сайті інституції немає відповіді на цей лист, також розгляду цього документа немає у попередньому порядку денному на місяць.

"По-перше, ця інформація потребує офіційного підтвердження з боку ООН, її секретаріату. Наскільки я розумію, такого підтвердження, принаймні поки що, немає", – акцентував Мережко.

По-друге, каже він, є спеціальна процедура, за якою питання включають у порядок денний засідань Радбезу – і в цьому випадку, навіть якщо це звернення теоретично і було, процедуру не було дотримано.

По-третє, ці хунти не представили жодних переконливих доказів нібито підтримки Україною тероризму, зауважив нардеп.

По-четверте, зазначає Мережко, ці воєнні хунти є проросійськими – і, ймовірно, РФ може намагатися через них здійснювати провокації проти України.

"По-пʼяте, якщо говорити про підтримку тероризму, то підтримує тероризм саме той, хто підтримує терористичне угруповання Вагнер і хто підтримує російський режим, який на міжнародному рівні (зокрема, в резолюціях ПАРЄ) був визнаний терористичним режимом", – зауважив депутат.

Читайте також: Малійські повстанці спростували отримання допомоги від України для розгрому Вагнера – Reuters

У листі хунти заявляють, що представник української розвідки Андрій Юсов нібито визнав причетність України до боїв у Малі наприкінці липня. Йдеться про події, коли повстанці-туареги розбили бойовиків терористичної групи Вагнера. Доказів цьому не наводиться.

Слід зауважити, що Юсов не підтверджував причетність України до події. Він заявив, що туареги "отримали необхідну інформацію і не лише інформацію" – і це дозволило повстанцям провести "успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців". Україна у цій заяві не згадувалася.

Серед того, що могло б свідчити про якусь причетність України до події – фото видання Kyiv Post, на якому туареги позують з українським прапором. Співрозмовник LIGA.net у ГУР підтверджував правдивість фото, утім інших подробиць не було.

Також хунти цитували нібито заяви українського посла у Сенегалі Юрія Пивоварова, котрий буцімто "висловив підтримку своєю країною міжнародного тероризму". Докази цього не наводяться.

Мережко зауважив LIGA.net, що у документі є перекручені по суті посилання на висловлювання людей, які не є представниками офіційної позиції України.

За чинним указом президента, висловлювати офіційну позицію від імені України можуть лише голова держави, прем'єр-міністр та очільник Міністерства закордонних справ.

"Усе інше – це не офіційна позиція від імені держави, а приватна думка даної особи", – підсумував нардеп.

28 липня 2024 року повстанці-туареги заявили, що ліквідували десятки урядових солдатів і російських найманців з Вагнера в бою біля кордону з Алжиром.

2 серпня повстанці-туареги у Малі заявили, що за три доби ліквідували 84 російських найманців з Вагнера та 47 малійських військових. За даними французької газети Le Monde, українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

5 серпня перехідний уряд Республіки Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною через нібито підтримку дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців терористичної Групи Вагнера.

Дивіться також: Спецпідрозділ ГУР атакував авіабазу РФ у Сирії після зустрічі Путіна з Асадом в Кремлі – відео