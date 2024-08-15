Малійські повстанці спростували отримання допомоги від України для розгрому Вагнера – Reuters

28 липня повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців з Вагнера

Вагнерівці у Малі (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Повстанський альянс туарегів у Малі не отримував української допомоги у бойових діях наприкінці липня, коли було завдано значного удару по найманцях терористичного угруповання Вагнера. Про це заявив представник альянсу Мохамед Ель-Маулуд Рамадан агентству Reuters.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Ми можемо чітко сказати, що не отримували жодної зовнішньої допомоги для ведення бойових дій у Тінзауатені", – заявив він.

А на питання журналістів про те, чи Україна допомагала раніше повстанському руху фінансово чи з підготовкою, Рамадан відповів: "Ні, ми не отримували жодної допомоги від України".

ДОВІДКА Туареги – етнічна група, яка населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але згодом повстання перехопили ісламістські угруповання. У 2015 році повстанці підписали мирну угоду з Бамако, але наприкінці 2022 року вийшли з переговорів. Проти туарегів, зокрема, воюють вагнерівці. Туареги – етнічна група, яка населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але згодом повстання перехопили ісламістські угруповання. У 2015 році повстанці підписали мирну угоду з Бамако, але наприкінці 2022 року вийшли з переговорів. Проти туарегів, зокрема, воюють вагнерівці.

28 липня 2024 року повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців з Вагнера в бою біля кордону з Алжиром.

1 серпня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що крім операцій зі знищення російських найманців у Судані, Сирії та Малі було ще кілька, про які поки не розголошувалось у медіа, а також готуються подальші подібні заходи.

2 серпня повстанці-туареги у Малі заявили, що за три доби ліквідували 84 російських найманців з терористичної Групи Вагнера та 47 малійських військових. За даними французької газети Le Monde, українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

5 серпня перехідний уряд Республіки Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною через підтримку дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців терористичної Групи Вагнера.

Дивіться також: Спецпідрозділ ГУР атакував авіабазу РФ у Сирії після зустрічі Путіна з Асадом в Кремлі – відео