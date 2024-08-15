Малійські повстанці спростували отримання допомоги від України для розгрому Вагнера – Reuters
Повстанський альянс туарегів у Малі не отримував української допомоги у бойових діях наприкінці липня, коли було завдано значного удару по найманцях терористичного угруповання Вагнера. Про це заявив представник альянсу Мохамед Ель-Маулуд Рамадан агентству Reuters.
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"Ми можемо чітко сказати, що не отримували жодної зовнішньої допомоги для ведення бойових дій у Тінзауатені", – заявив він.
А на питання журналістів про те, чи Україна допомагала раніше повстанському руху фінансово чи з підготовкою, Рамадан відповів: "Ні, ми не отримували жодної допомоги від України".
ДОВІДКАТуареги – етнічна група, яка населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але згодом повстання перехопили ісламістські угруповання. У 2015 році повстанці підписали мирну угоду з Бамако, але наприкінці 2022 року вийшли з переговорів. Проти туарегів, зокрема, воюють вагнерівці.
- 28 липня 2024 року повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців з Вагнера в бою біля кордону з Алжиром.
- 1 серпня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що крім операцій зі знищення російських найманців у Судані, Сирії та Малі було ще кілька, про які поки не розголошувалось у медіа, а також готуються подальші подібні заходи.
- 2 серпня повстанці-туареги у Малі заявили, що за три доби ліквідували 84 російських найманців з терористичної Групи Вагнера та 47 малійських військових. За даними французької газети Le Monde, українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.
- 5 серпня перехідний уряд Республіки Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною через підтримку дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців терористичної Групи Вагнера.
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