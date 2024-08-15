Малийские повстанцы твердят: не получали помощи от Украины для разгрома Вагнера – Reuters

Вагнеровцы в Мали (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Повстанческий альянс туарегов в Мали не получал украинскую помощь в боевых действиях в конце июля, когда был нанесен значительный удар по наемникам террористической группировки Вагнера. Об этом заявил представитель альянса Мохамед Эль-Маулуд Рамадан агентству Reuters.

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"Мы можем четко сказать, что не получали никакой внешней помощи для ведения боевых действий в Тинзауатене", – заявил он.

А на вопрос журналистов о том, помогала ли Украина раньше повстанческому движению финансово или с подготовкой, Рамадан ответил: "Нет, мы не получали никакой помощи от Украины".

СПРАВКА Туареги – этническая группа, населяющая регион Сахары, в том числе часть северного Мали. Группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, но впоследствии восстание перехватили исламистские группировки. В 2015 году повстанцы подписали мирное соглашение с Бамако, но в конце 2022 года вышли из переговоров. Против туарегов, в частности, воюют вагнеровцы. Туареги – этническая группа, населяющая регион Сахары, в том числе часть северного Мали. Группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, но впоследствии восстание перехватили исламистские группировки. В 2015 году повстанцы подписали мирное соглашение с Бамако, но в конце 2022 года вышли из переговоров. Против туарегов, в частности, воюют вагнеровцы.

28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из Вагнера в бою у границы с Алжиром.

1 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что кроме операций по уничтожению российских наемников в Судане, Сирии и Мали было еще несколько, о которых пока не разглашалось в медиа, а также готовятся дальнейшие подобные мероприятия.

2 августа повстанцы-туареги в Мали заявили, что за трое суток ликвидировали 84 российских наемника из террористической Группы Вагнера и 47 малийских военных. По данным французской газеты Le Monde, украинские спецслужбы учат туарегов управлять беспилотниками.

5 августа переходное правительство Республики Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки действий повстанцев-туарегов, недавно разгромивших колонну малийских военных и российских наемников террористической Группы Вагнера.

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