З'явилося фото туарегів з прапором України після розгрому вагнерівців. Джерело в ГУР: Справжнє

Сьогодні воєнна розвідка анонсувала продовження дій проти бойовиків терористичної групи Вагнера в Африці

Повстанець-туарег (Ілюстративне фото: TANYA BINDRA / EPA)

Українське видання Kyiv Post із посиланням на своїх співрозмовників опублікувало фото: заявлено, що це повстанці-туареги у Малі – вони позують з українським прапором після того, як завдали поразки бойовикам терористичної групи Вагнера. Співбесідник LIGA.net у Головному управлінні розвідки підтвердив правдивість цієї світлини.

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Kyiv Post повідомив, що фото йому надали співрозмовники у секторі оборони та безпеки України.

"Повстанці-туареги позують з українським прапором після того, як щойно завдали великої поразки фінансованим Росією найманцям Вагнера в Малі", – описує фото видання.

Співбесідник LIGA.net у воєнній розвідці підтвердив справжність цієї світлини:

Фото: Kyiv Post

28 липня повстанці-туареги у Малі заявили, що вбили десятки урядових солдатів і бойовиків Вагнера у бою біля кордону з Алжиром.

Наступного дня терористична група Вагнера на своєму Telegram-ресурсі підтвердила смерть найманців у Малі неподалік від алжирського прикордонного міста Тін-Зауатин.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що туареги "отримали необхідну інформацію і не лише інформацію" – і це дозволило повстанцям провести "успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців".

Юсов анонсував продовження дій проти окупантів з терористичної групи Вагнера в Африці.

ДОВІДКА З 2018 року Kyiv Post належить одеському забудовнику Аднану Ківану, у 2021 році між ним і редакцією виник конфлікт – стверджувалося, що власник позбавляється незручних журналістів. Саме у цьому ЗМІ періодично публікуються фото й відео міжнародних операцій, до яких може бути причетна Україна. Зокрема, у червні медіа опублікувало ймовірне відео з бойовою роботою ГУР і повстанців у Сирії. Автентичність цих кадрів також підтвердив співрозмовник LIGA.net у спецслужбах. Офіційно Україна поки не підтверджувала такі міжнародні операції.

Туареги – етнічна група, яка населяє регіон Сахари. У 2012 році вони розпочали повстання проти малійської хунти, але згодом повстання перехопили ісламістські угруповання.

У 2015 році повстанці підписали мирну угоду з урядом Малі, але наприкінці 2022 року вийшли з переговорів.

Проти туарегів, зокрема, воюють бойовики Вагнера.

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