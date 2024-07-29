З'явилося фото туарегів з прапором України після розгрому вагнерівців. Джерело в ГУР: Справжнє
Українське видання Kyiv Post із посиланням на своїх співрозмовників опублікувало фото: заявлено, що це повстанці-туареги у Малі – вони позують з українським прапором після того, як завдали поразки бойовикам терористичної групи Вагнера. Співбесідник LIGA.net у Головному управлінні розвідки підтвердив правдивість цієї світлини.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Kyiv Post повідомив, що фото йому надали співрозмовники у секторі оборони та безпеки України.
"Повстанці-туареги позують з українським прапором після того, як щойно завдали великої поразки фінансованим Росією найманцям Вагнера в Малі", – описує фото видання.
Співбесідник LIGA.net у воєнній розвідці підтвердив справжність цієї світлини:
28 липня повстанці-туареги у Малі заявили, що вбили десятки урядових солдатів і бойовиків Вагнера у бою біля кордону з Алжиром.
Наступного дня терористична група Вагнера на своєму Telegram-ресурсі підтвердила смерть найманців у Малі неподалік від алжирського прикордонного міста Тін-Зауатин.
Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що туареги "отримали необхідну інформацію і не лише інформацію" – і це дозволило повстанцям провести "успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців".
Юсов анонсував продовження дій проти окупантів з терористичної групи Вагнера в Африці.
З 2018 року Kyiv Post належить одеському забудовнику Аднану Ківану, у 2021 році між ним і редакцією виник конфлікт – стверджувалося, що власник позбавляється незручних журналістів. Саме у цьому ЗМІ періодично публікуються фото й відео міжнародних операцій, до яких може бути причетна Україна. Зокрема, у червні медіа опублікувало ймовірне відео з бойовою роботою ГУР і повстанців у Сирії. Автентичність цих кадрів також підтвердив співрозмовник LIGA.net у спецслужбах. Офіційно Україна поки не підтверджувала такі міжнародні операції.
- Туареги – етнічна група, яка населяє регіон Сахари. У 2012 році вони розпочали повстання проти малійської хунти, але згодом повстання перехопили ісламістські угруповання.
- У 2015 році повстанці підписали мирну угоду з урядом Малі, але наприкінці 2022 року вийшли з переговорів.
- Проти туарегів, зокрема, воюють бойовики Вагнера.
Читайте також: Kyiv Post: У Судані йде зачистка вагнерівців, ймовірно, українськими спецпризначенцями – відео