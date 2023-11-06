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Kyiv Post: У Судані йде зачистка вагнерівців, ймовірно, українськими спецпризначенцями – відео видео

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 18:31
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Видання Kyiv Post публікує два нових відео, на яких, як стверджується, українські спецпризначенці полюють на бойовиків терористичної Групи Вагнера у Судані.

Джерело видання у секторі безпеки та оборони України повідомило, що зараз в цій африканській країні триває операція із "зачистки ПВК "Вагнер", їхніх місцевих терористів і співробітників спецслужб РФ".

"На кадрах видно роботу, ймовірно, спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР)", - додало джерело ЗМІ.

Представник ГУР Андрій Юсов відповів LIGA.net, що відомство не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

"У цій ситуації слід, можливо, згадати цитату генерал-лейтенанта Кирила Буданова про те, що російські воєнні злочинці й власне їх поплічники будуть покарані, хай би де вони перебували та в якій точці світу були", – сказав він.

З міркувань безпеки співробітник спецслужб відмовився повідомити деталі операції, зауважує Kyiv Post.

За словами джерела, відео були зафільмовані впродовж останніх двох тижнів в одному з міст Судану, саме видання поки незалежно не перевірило жодне з відео.

Закріплене на початку новини відео зафільмовано з дрона, що зависає на висоті 200-400 метрів над землею, українських спецпризначенців на кадрах не видно, пише ЗМІ.

Проте зафільмовано, як декілька чоловіків, які "виглядають як мішені", біжать вулицями густонаселеного міста або селища, повідомляє Kyiv Post.

На відео є декілька вибухів, видання пише, що вони можуть бути від гранатомета або снарядів середнього калібру для гаубиці.

Більш потужні вибухи викликають сполохи вогню. Не ясно, звідки ведеться обстріл, деякі зі снарядів влучають у дахи будівель. Потерпілих  від ударів не видно.

Ще одне відео, ймовірно, було зняте вночі безпілотником в інфрачервоному спектрі: на ньому невеликий підрозділ бійців оточує будівлю, а цілі, озброєні особи, в ній виділені на відео.

Як пише Kyiv Post, на інших кадрах один з атакувальників використовує ручний гранатомет, щоб вистрілити у вікно будівлі.

Далі кадри з інфрачервоної камери перемежовуються зі звичайною, видно серію вибухів у будівлях, дехто з осіб тікає зсередини, а хтось веде вогонь у відповідь.

Україна офіційно не визнавала використання підрозділів у Судані та проведення операцій проти терористів Групи Вагнера там.

20 вересня телеканал CNN повідомляв:  нібито серія ударів безпілотників поблизу столиці Судану по бойовиках, яких підтримує Група Вагнера, була дуже "характерною" для українських спецпризначенців.

Представник ГУР тоді відповів РБК-Україна, що відомство не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

ДОВІДКА. Видання Kyiv Post належить одеському забудовнику Аднану Ківану. Про конфлікт між новим власником та редакцією у 2021 році можна прочитати тут.
  • 13 жовтня блогер Орест Сохар з посиланням на джерело в українських спецслужбах опублікував відео: на ньому, ймовірно, українська розвідка атакує воєнізоване угруповання RSF у Судані.
  • Вуличні бої у Хартумі розпочалися 15 квітня 2023 року внаслідок розбіжностей між двома місцевими воєначальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом та Мухаммедом Хамданом Дагло. Обидва обіймали високі посади у військовому уряді Судану, сформованому після перевороту 2019 року, який повалив багаторічного лідера країни Омара аль-Башира.
  • 25 квітня українська розвідка евакуювала з Хартума громадян України, Грузії та Перу. 
  • Сили швидкого реагування Судану (Rapid Support Forces, RSF) на чолі з генералом Хамданом Дагло виступили проти уряду, заявивши, що прагнуть встановити в країні демократію. З кінця травня за домовленістю сторін, що воюють, у Хартумі діяв режим перемир'я, 17 вересня стало відомо про поновлення боїв.

    Читайте також: Бої у Судані створили загрозу масового голоду у всій Східній Африці – ООН

    Артем Джеріпа
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