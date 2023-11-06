Издание Kyiv Post публикует два новых видео, на которых, как утверждается, украинские спецназовцы охотятся на боевиков террористической группы Вагнера в Судане.

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Источник в секторе безопасности и обороны Украины сообщил, что сейчас в этой африканской стране продолжается операция по "зачистке ЧВК "Вагнера", их местных террористов и сотрудников спецслужб РФ".

"На кадрах, видна работа, вероятно, спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР)", – добавил источник Kyiv Post.

Представитель ГУР Андрей Юсов ответил LIGA.net, что ведомство не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

"В данной ситуации следует, возможно, упомянуть цитату генерал-лейтенанта Кирилла Буданова о том, что российские военные преступники и, собственно, их приспешники будут наказаны, где бы они ни находились и в какой точке мира бы ни были", - сказал он.

По соображениям безопасности сотрудник спецслужб отказался сообщить детали операции, отмечает СМИ.

По словам источника, видео были сняты за последние две недели в одном из городов Судана, само издание пока независимо не проверило ни одно из видео.

Закрепленное в начале новости видео снято с зависающего на высоте 200-400 метров над землей дрона, украинских спецназовцев на нем не видно, однако несколько мужчин, которые выглядят как мишени, бегут по улицам густонаселенного города или поселка, пишет Kyiv Post.

На кадрах видны несколько взрывов, издание пишет, что они могут быть от гранатомета или снарядов среднего калибра для гаубицы.

Более мощные взрывы вызывают вспышки огня. Не ясно, откуда ведется обстрел, некоторые из снарядов попадают в крыши построек. Пострадавших от ударов не видно.

Еще одно видео, вероятно, было снято ночью беспилотником в инфракрасном спектре, на нем небольшое подразделение бойцов окружает здание, в нем есть люди.

Как пишет Kyiv Post, на других кадрах один из атакующих использует ручной гранатомет, чтобы выстрелить в окно здания.

Далее кадры из инфокрасной камеры перемежаются с обычной, видна серия взрывов в зданиях, некоторые из лиц убегают изнутри, а некоторые ведут ответный огонь.

Украина официально не признавала использование подразделений в Судане и проведения операций против террористов группы Вагнера там.

20 сентября телеканал CNN сообщал, что серия ударов беспилотников вблизи столицы Судана по боевикам, которых поддерживает группа Вагнера, была очень "характерной" для украинских спецназовцев.

Представитель ГУР тогда ответил РБК-Украина, что ведомство не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

13 октября блогер Орест Сохар со ссылкой на источник в украинских спецслужбах опубликовал видео: на нем, вероятно, украинская разведка атакует военизированную группировку RSF в Судане.

Уличные бои в Хартуме начались 15 апреля 2023 в результате разногласий между двумя местными военачальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало. Оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, который сверг многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.

25 апреля украинская разведка была эвакуирована из Хартума граждан Украины, Грузии и Перу.

Силы быстрого реагирования Судана (Rapid Support Forces, RSF) во главе с генералом Хамданом Дагалом выступили против правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию. С конца мая по договоренности воюющих сторон в Хартуме действовал режим перемирия, 17 сентября стало известно о возобновлении боев.

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