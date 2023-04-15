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Попытка переворота в Судане. В аэропорту горит украинский самолет – видео

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2023, 17:50
Попытка переворота в Судане. В аэропорту горит украинский самолет – видео - Фото
Скриншот

В Судане, где сейчас происходит попытка военного переворота, загорелся самолет украинской авиакомпании SkyUp. Видео публикует Air plus news.

В SkyUp сообщили, что сегодня, 15 апреля, в Судане начались боевые действия. В настоящее время известно о срабатывании аварийного радиобуя на одном из двух самолетов авиакомпании SkyUp, находящихся в аэропорту Хартума. Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно. 36 сотрудников SkyUp, пребывающих в стране, находятся в "относительно безопасном месте", с ними есть связь.

Авиакомпания отметила, что самолеты SkyUp Airlines с начала 2023 года выполняли рейсы из Судана в Египет и Саудовскую Аравию.

Как сообщает Аir plus news, есть визуальное подтверждение по меньшей мере двух горящих самолетов в аэропорту Хартума. Это борт SkyUp Airlines и самолет из Саудовской Аравии, из которого эвакуируют пассажиров.

  • В результате военного переворота 11 апреля 2019 года в Судане была приостановлена деятельность парламента и действие Конституции. С тех пор вся власть находится в руках Военного совета Судана.
  • Сегодня в Судане военные Силы оперативной поддержки (Rapid Support Forces, RSF) выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.
Оксана Житнюк
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SkyUp самолет переворот Судан
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