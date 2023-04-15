Попытка переворота в Судане. В аэропорту горит украинский самолет – видео

В Судане, где сейчас происходит попытка военного переворота, загорелся самолет украинской авиакомпании SkyUp. Видео публикует Air plus news.

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В SkyUp сообщили, что сегодня, 15 апреля, в Судане начались боевые действия. В настоящее время известно о срабатывании аварийного радиобуя на одном из двух самолетов авиакомпании SkyUp, находящихся в аэропорту Хартума. Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно. 36 сотрудников SkyUp, пребывающих в стране, находятся в "относительно безопасном месте", с ними есть связь.

Авиакомпания отметила, что самолеты SkyUp Airlines с начала 2023 года выполняли рейсы из Судана в Египет и Саудовскую Аравию.

Как сообщает Аir plus news, есть визуальное подтверждение по меньшей мере двух горящих самолетов в аэропорту Хартума. Это борт SkyUp Airlines и самолет из Саудовской Аравии, из которого эвакуируют пассажиров.

[ Urgent ] Confirmation visuelle d’au minimum deux avions en feu à l’aéroport de Khartoum.



▫️A330–300 de Saudia (les passagers avaient déjà embarqués, ils ont été évacués par les toboggans)



▫️B737-800 de SkyUp Airlines https://t.co/SNWyEnyT1J pic.twitter.com/0T2Isd75w3 — air plus news (@airplusnews) April 15, 2023

В результате военного переворота 11 апреля 2019 года в Судане была приостановлена деятельность парламента и действие Конституции. С тех пор вся власть находится в руках Военного совета Судана.

Сегодня в Судане военные Силы оперативной поддержки (Rapid Support Forces, RSF) выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.

Оксана Житнюк

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