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В Судане идет попытка военного переворота, у властей давние связи с ЧВК Вагнера – видео

15.04.2023, 13:40
В Судане идет попытка военного переворота, у властей давние связи с ЧВК Вагнера – видео - Фото
Судан (Скриншот видео)

В Судане военные Силы оперативной поддержки (Rapid Support Forces, RSF) выступили против действующего правительства, заявив что стремятся установить в стране демократию. Об этом сообщает Reuters.

В августе 2022 года сообщалось, что Россия контрабандой вывозит золото из Судана, чтобы поддержать военные усилия диктатора Владимира Путина в Украине. Компания основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина Meroe Gold в Судане добывает золото, поставляет оружие и обучает армию страны и военизированные формирования.

Как отмечается, военные столкновения в Судане последовали за несколькими днями напряженности между армией и RSF, возглавляемой генералом Мохамедом Хамданом Дагало, более известным как Хамидти. 

Сообщается, что Хамидти поставил себя в авангарде запланированного перехода от военного к гражданскому правлению, чем вызвал беспокойство у действующей властей Судана и спровоцировал мобилизацию войск в столице Хартум.

В результате военного переворота 11 апреля 2019 года в стране была приостановлена деятельность парламента и действие Конституции. С тех пор вся власть находится в руках Военного совета Судана.

RSF заявили, что контролируют международный аэропорт в Хартуме и военную базу Мерове на севере страны.

Стрельба была слышна в нескольких частях Хартума, и, по словам очевидцев, стрельба была слышна и в соседних городах.

Журналист Reuters видел пушки и бронетехнику, развернутые на улицах, и слышал звуки выстрелов из тяжелого оружия в непосредственной близости от штаб-квартиры как армии, так и RSF.

  • В конце марта 2023 года Bloomberg  сообщал, что поскольку Пригожину становится все сложнее вести войну против Украины, он может свернуть военные действия ЧВК Вагнера и переключить их внимание на военные операции в Африке.

Читайте также: Наемники группы Вагнера добывают для Путина золото в Судане – NYT

Наталія Медведєва
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