В Судане идет попытка военного переворота, у властей давние связи с ЧВК Вагнера – видео

В Судане военные Силы оперативной поддержки (Rapid Support Forces, RSF) выступили против действующего правительства, заявив что стремятся установить в стране демократию. Об этом сообщает Reuters.

В августе 2022 года сообщалось, что Россия контрабандой вывозит золото из Судана, чтобы поддержать военные усилия диктатора Владимира Путина в Украине. Компания основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина Meroe Gold в Судане добывает золото, поставляет оружие и обучает армию страны и военизированные формирования.

تواصل الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين متمردي ميليشيا الدعم السريع والجيش السوداني.#السودان



Clashes continue with heavy weapons between the rebels of the Rapid Support militia and the Sudanese army.#Sudan pic.twitter.com/2v6xO3moA1