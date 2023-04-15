В Судане идет попытка военного переворота, у властей давние связи с ЧВК Вагнера – видео
В Судане военные Силы оперативной поддержки (Rapid Support Forces, RSF) выступили против действующего правительства, заявив что стремятся установить в стране демократию. Об этом сообщает Reuters.
В августе 2022 года сообщалось, что Россия контрабандой вывозит золото из Судана, чтобы поддержать военные усилия диктатора Владимира Путина в Украине. Компания основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина Meroe Gold в Судане добывает золото, поставляет оружие и обучает армию страны и военизированные формирования.
تواصل الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين متمردي ميليشيا الدعم السريع والجيش السوداني.#السودان— Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023
Clashes continue with heavy weapons between the rebels of the Rapid Support militia and the Sudanese army.#Sudan pic.twitter.com/2v6xO3moA1
Как отмечается, военные столкновения в Судане последовали за несколькими днями напряженности между армией и RSF, возглавляемой генералом Мохамедом Хамданом Дагало, более известным как Хамидти.
Сообщается, что Хамидти поставил себя в авангарде запланированного перехода от военного к гражданскому правлению, чем вызвал беспокойство у действующей властей Судана и спровоцировал мобилизацию войск в столице Хартум.
В результате военного переворота 11 апреля 2019 года в стране была приостановлена деятельность парламента и действие Конституции. С тех пор вся власть находится в руках Военного совета Судана.
RSF заявили, что контролируют международный аэропорт в Хартуме и военную базу Мерове на севере страны.
#Sudan BREAKING: #RSF forces have stormed #Khartoum international Airport. pic.twitter.com/t5RPQhG0tm— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 15, 2023
Стрельба была слышна в нескольких частях Хартума, и, по словам очевидцев, стрельба была слышна и в соседних городах.
تواصل تصاعد الدخان من مطار الخرطوم، عقب اصابة طائرتان مدنيتان تتبعان للخطوط الجوية السعودية وشركة " صن إير" السودانية.#السودان pic.twitter.com/L6l44lRMuY— Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023
Журналист Reuters видел пушки и бронетехнику, развернутые на улицах, и слышал звуки выстрелов из тяжелого оружия в непосредственной близости от штаб-квартиры как армии, так и RSF.
- В конце марта 2023 года Bloomberg сообщал, что поскольку Пригожину становится все сложнее вести войну против Украины, он может свернуть военные действия ЧВК Вагнера и переключить их внимание на военные операции в Африке.
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