CNN: Украина, вероятно, атаковала боевиков в Судане. Их поддерживает Вагнер — фото ударов

Украинские спецслужбы, вероятно, атаковали военизированную группировку "Силы быстрого реагирования" (RSF) в Судане, которую поддерживает террористическая группа Вагнера. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на собственные источники.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам украинского собеседника журналистов из военных кругов, удары беспилотниками по боевикам RSF — это "работа несуданских военных".

На вопрос о том, стоит ли за атаками Украина, он ответил, что "вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы".

Речь идет о серии ударов по RFS, которая, как пишет CNN, получает помощь от группы Вагнера в борьбе против суданской армии за контроль над страной.

Канал не смог подтвердить причастность Украины к серии ударов, однако на видео поражений можно увидеть "отличительные черты атак дронов в украинском стиле".

"Два коммерчески доступных дрона, широко используемых украинцами, участвовали как минимум в восьми ударах, при этом на контроллере дрона был виден украинский текст", — сказано в материале.

Уличные бои в Хартуме начались 15 апреля 2023 года в результате разногласий между двумя местными военачальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало. Оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, свергшего многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.

25 апреля украинская разведка эвакуировала из Хартума граждан Украины, Грузии и Перу.

Силы быстрого реагирования Судана (Rapid Support Forces, RSF) во главе с генералом Хамданом Дагало выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию. С конца мая по договоренности воюющих сторон в Хартуме действовал режим перемирия, 17 сентября стало известно о возобновлении боев.

Читайте также: Бои в Судане создали угрозу массового голода во всей Восточной Африке – ООН

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.