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Перемирие в Судане нарушено, в Хартуме возобновились бои – DW

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17.09.2023, 21:03
Перемирие в Судане нарушено, в Хартуме возобновились бои – DW - Фото
Архивное изображение (Фото - EPA)

В столице Судана Хартуме возобновились вооруженные столкновения между суданской армией и силами быстрого реагирования (RSF). Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

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Как сообщили агентству очевидцы, в столице Судана Хартуме идут бои с применением тяжелой артиллерии и боевых самолетов. 

Столкновения в Хартуме, а также в городах Бахри и Омдурман начались утром 16 сентября. Суданская армия заявила, что отразила атаку частей быстрого реагирования на штаб армии в центре Хартума и уничтожила десятки нападавших. В RSF эти сообщения не комментировали.

По данным dpa, в столице Судана пожарами уничтожены несколько зданий, в том числе 18-этажная башня нефтяной компании. 

Информации о жертвах среди гражданского населения пока нет. Как сообщает dpa, центр Хартума в основном эвакуирован, однако столкновения идут также в прилегающих к центру жилых районах.

  • Уличные бои в Хартуме начались 15 апреля 2023 года в результате разногласий между двумя местными военачальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало. Оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, свергшего многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.
  • Силы быстрого реагирования Судана (Rapid Support Forces, RSF) во главе с генералом Хамданом Дагало выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.
  • С конца мая по договоренности воюющих сторон в Хартуме действовал режим перемирия.  

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    Сергей Бережной
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    африкагражданская войнаСуданХартум
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