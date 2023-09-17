Перемир'я в Судані порушено, у Хартумі відновилися бої – DW

У столиці Судану Хартумі відновилися збройні сутички між суданською армією та силами швидкого реагування (RSF). Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на агентство dpa.

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Як повідомили агентству очевидці, у столиці Судану Хартумі йдуть бої із застосуванням важкої артилерії та бойових літаків.

Зіткнення у Хартумі, а також у містах Бахрі та Омдурман почалися вранці 16 вересня. Суданська армія заявила, що відбила атаку частин швидкого реагування на штаб армії в центрі Хартума і знищила десятки нападників. У RSF ці повідомлення не коментували.

За даними dpa, у столиці Судану пожежами знищено кілька будівель, зокрема 18-поверхову вежу нафтової компанії.

Інформації щодо жертв серед цивільного населення поки що немає. Як повідомляє dpa, центр Хартума в основному евакуйований, проте зіткнення відбуваються також у прилеглих до центру житлових районах.

Вуличні бої у Хартумі розпочалися 15 квітня 2023 року внаслідок розбіжностей між двома місцевими воєначальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом та Мохамедом Хамданом Дагало. Обидва обіймали високі посади у військовому уряді Судану, сформованому після перевороту 2019 року, який повалив багаторічного лідера країни Омара аль-Башира.

Сили швидкого реагування Судану (Rapid Support Forces, RSF) на чолі з генералом Хамданом Дагало виступили проти уряду, заявивши, що прагнуть встановити в країні демократію.

З кінця травня за домовленістю супротивних сторін у Хартумі діяв режим перемир'я.

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