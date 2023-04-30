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Бои в Судане создали угрозу массового голода во всей Восточной Африке – ООН

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 20:17
Бои в Судане создали угрозу массового голода во всей Восточной Африке – ООН - Фото
Наводнение в Судане (Фото - EPA)

Во всем регионе Восточной Африки может разразиться гуманитарный кризис из-за военных действий в Судане. Об этом предупреждает Всемирная продовольственная программа ООН, пишет Deutsche Welle со ссылкой на информагентство dpa.

Агентство цитирует директора ВПП ООН в Германии Мартина Фрика, который отмечает, что еще до начала боев в Судане страдала от голода треть населения.

"Сейчас там недостает всего, а цены на продукты стремительно растут", – сказал чиновник ООН. 

По его данным, рост цен наблюдается также в соседних странах – Чаде и Южном Судане, которые приняли тысячи бегущих от войны. При этом Южный Судан из-за климатических изменений одновременно переживает наводнения в одних регионах и засухи в других, цены на продукты здесь выросли за очень короткое время на 28%.

16 апреля Всемирная продовольственная программа ООН приостановила работу в Судане из-за гибели трех сотрудников. 

  • Уличные бои в Хартуме начались 15 апреля в результате разногласий между двумя местными военачальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало. Оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, свергшего многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.
  • В результате Силы быстрого реагирования Судана (Rapid Support Forces, RSF) во главе с генералом Хамданом Дагало выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.
  • 25 апреля в Хартуме одна из воюющих сторон захватила лабораторию с возбудителями кори и холеры, это создает "высокий риск биологической опасности", заявил представитель Всемирной организации здравоохранения.
Сергій Бережний
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ООН гуманитарный кризис голод Судан Всемирная продовольственная программа ООН
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