Бои в Судане создали угрозу массового голода во всей Восточной Африке – ООН

Во всем регионе Восточной Африки может разразиться гуманитарный кризис из-за военных действий в Судане. Об этом предупреждает Всемирная продовольственная программа ООН, пишет Deutsche Welle со ссылкой на информагентство dpa.

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Агентство цитирует директора ВПП ООН в Германии Мартина Фрика, который отмечает, что еще до начала боев в Судане страдала от голода треть населения.

"Сейчас там недостает всего, а цены на продукты стремительно растут", – сказал чиновник ООН.

По его данным, рост цен наблюдается также в соседних странах – Чаде и Южном Судане, которые приняли тысячи бегущих от войны. При этом Южный Судан из-за климатических изменений одновременно переживает наводнения в одних регионах и засухи в других, цены на продукты здесь выросли за очень короткое время на 28%.

16 апреля Всемирная продовольственная программа ООН приостановила работу в Судане из-за гибели трех сотрудников.

Уличные бои в Хартуме начались 15 апреля в результате разногласий между двумя местными военачальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало. Оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, свергшего многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.

В результате Силы быстрого реагирования Судана (Rapid Support Forces, RSF) во главе с генералом Хамданом Дагало выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.

25 апреля в Хартуме одна из воюющих сторон захватила лабораторию с возбудителями кори и холеры, это создает "высокий риск биологической опасности", заявил представитель Всемирной организации здравоохранения.

Сергій Бережний

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