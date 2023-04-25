Судан. Одна из сторон захватила лабораторию с возбудителями кори и холеры – ВОЗ

В столице Судана Хартуме одна из воюющих сторон захватила лабораторию, в которой хранятся возбудители кори и холеры, а также другие опасные материалы, из-за чего существует "высокий риск биологической опасности". Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Судане Нима Саид Абид, передает Reuters.

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Выступая перед журналистами в Женеве по видеосвязи из Судана, представитель ВОЗ сказал, что технические специалисты не смогли получить доступ к Национальной лаборатории общественного здравоохранения для защиты материалов.

"Это главная проблема: отсутствие доступа для лаборантов, чтобы они могли пройти в лабораторию и безопасно хранить имеющиеся биологические материалы и вещества", – сказал он, отказавшись уточнить, какая именно сторона захватила объект.

Уличные бои в Хартуме начались 15 апреля в результате разногласий между двумя местными военачальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало. Оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, свергшего многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.

В результате Силы быстрого реагирования Судана (RSF) во главе с генералом Дагалом выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Судане погибли более 400 человек. Считается, что реальное количество погибших намного больше. ГУР эвакуировало граждан Украины, Грузии и Перу из Хартума.

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Оксана Житнюк

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