Судан. ГУР эвакуировало граждан Украины, Грузии и Перу из Хартума, где идут бои — фото

Главное управление разведки Минобороны провело операцию по эвакуации украинцев из охваченного боями Хартума в Судане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

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Разведчики заявляют об успешной спасательной операции по эвакуации мирных граждан из столицы Судана.

Отмечается, что в условиях беспрерывных боев, несоблюдения перемирий, отсутствия еды, воды и техники, из зоны конфликта эвакуировано 87 украинцев, большинство из которых авиационные специалисты — пилоты, техники и члены их семей.

Также эвакуированы граждане Грузии и Перу, в целом спасено 138 человек, среди которых 35 женщин и 12 детей.

Все эвакуированные находятся в безопасности в Египте, они получили всю необходимую помощь, питание и воду. Украинцы обеспечены визовой и документальной поддержкой, ожидая возвращения домой.

Уличные бои в Хартуме начались 15 апреля в результате разногласий между двумя местными военачальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало. Оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, свергшего многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.

В результате Силы быстрого реагирования Судана (Rapid Support Forces, RSF) во главе с генералом Хамданом Дагалом выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Судане уже погибли более 400 человек. Считается, что количество погибших намного больше.

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Дмитро Гриниченко

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