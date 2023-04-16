Продовольственная программа ООН временно уходит из Судана – там убиты ее сотрудники

Всемирная продовольственная программа ООН приостановила работу в Судане из-за гибели трех сотрудников ВПП. Об этом сообщила в специальном пресс-релизе исполнительный директор программы Синди Маккейн.

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В Судане с 15 апреля идут бои между военными сил быстрого реагирования (RSF) и военными регулярной армии, сообщается о гибели как минимум 56 мирных жителей и о ранении еще 596 человек.

Маккейн сообщила, что "потрясена горем из-за трагической гибели трех сотрудников ВПП в Кабкабии, Северный Дарфур", которые занимались "спасением жизней на переднем крае борьбы с глобальным голодным кризисом".

В том же инциденте, пишет она, были ранены еще два сотрудника ВПП.

Маккейн сообщила, что самолет Службы гуманитарных воздушных перевозок ООН (UNHAS), который участвует в миссии ВПП, также был серьезно поврежден в международном аэропорту Хартума во время перестрелки 15 апреля, и это "серьезно повлияло на способность ВПП перемещать гуманитарных работников и помощь внутри страны".

"Пока мы анализируем изменение ситуации с безопасностью, мы вынуждены временно приостановить все операции в Судане. ВПП стремится помогать суданскому народу, который столкнулся с острой нехваткой продовольствия, но мы не можем выполнять свою работу по спасению жизней, если безопасность наших команд и партнеров не гарантирована", – заявила она.

В результате военного переворота 11 апреля 2019 года в Судане была приостановлена деятельность парламента и действие Конституции. С тех пор вся власть находится в руках Военного совета Судана.

15 апреля 2023 года в Судане военные их Сил быстрого реагирования (Rapid Support Forces, RSF) выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.

Из-за боевых действий в аэропорту Хартума загорелся самолет украинской авиакомпании SkyUp: появилось видео.

Сергій Бережний

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