CNN: Україна, ймовірно, атакувала бойовиків у Судані. Їх підтримує Вагнер — фото ударів

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Українські спецслужби, ймовірно, атакували воєнізоване угруповання "Сили швидкого реагування" (RSF) у Судані, яке підтримує терористична група Вагнера. Про це повідомив канал CNN із посиланням на власні джерела.

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За словами українського співрозмовника журналістів із військових кіл, удари безпілотниками по бойовиках RSF — це "робота несуданських військових".

На запитання про те, чи стоїть за атаками Україна, він відповів, що "імовірно, відповідальність за це несуть українські спецслужби".

Йдеться про серію ударів по RFS, яка, як пише CNN, отримує допомогу від групи Вагнера у боротьбі проти суданської армії за контроль над країною.

Канал не зміг підтвердити причетність України до серії ударів, проте на відео уражень можна побачити "відмінні риси атак дронів в українському стилі".

"Два комерційно доступні дрони, які широко використовуються українцями, брали участь щонайменше у восьми ударах, водночас на контролері дрона було видно український текст", — сказано в матеріалі.

ОНОВЛЕНО о 10:15. Представник української розвідки Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна не став підтверджувати чи спростовувати повідомлення CNN.

Він зазначив, що розвідка констатує послаблення впливу Росії у світі, зокрема в Африці.

"Можна також нагадати слова генерала Буданова про те, що Україна знищуватиме російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували", — заявив Юсов.

Вуличні бої у Хартумі розпочалися 15 квітня 2023 року внаслідок розбіжностей між двома місцевими воєначальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом та Мохамедом Хамданом Дагало. Обидва обіймали високі посади у військовому уряді Судану, сформованому після перевороту 2019 року, який повалив багаторічного лідера країни Омара аль-Башира.

25 квітня українська розвідка евакуювала з Хартума громадян України, Грузії та Перу.

Сили швидкого реагування Судану (Rapid Support Forces, RSF) на чолі з генералом Хамданом Дагало виступили проти уряду, заявивши, що прагнуть встановити в країні демократію. З кінця травня за домовленістю воюючих сторін у Хартумі діяв режим перемир'я, 17 вересня стало відомо про поновлення боїв.

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