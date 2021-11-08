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Kyiv Post прекращает работу. Коллектив говорит – так избавляются от неудобных журналистов

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 20:25
Kyiv Post прекращает работу. Коллектив говорит – так избавляются от неудобных журналистов - Фото
Аднан Киван (скриншот с видео)

Владелец англоязычной газеты Kyiv Post Аднан Киван объявил о приостановке работы издания с 8 ноября и запуске в скором времени украиноязычной версии газеты. При этом коллектив англоязычной Kyiv Post заявил, что владелец таким образом "избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов".

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О приостановке выхода Kyiv Post сообщается на сайте издания.

Киван поблагодарил команду газеты и главного редактора Брайана Боннера "за его службу Украине и независимой журналистике в течение последних 25 лет".

Боннер, согласно сообщению, заявил, что уйдет в отставку после закрытия газеты и сохранения ее архивов. Он поблагодарил Кивана "за эту сильную поддержку с тех пор, как он купил газету", сообщает Kyiv Post.

В комментарии одесскому 7 каналу, который также принадлежит Кивану, бизнесмен уточнил, что издание изменит формат и планирует стать мультимедийным, а процесс перезагрузки будет длиться около месяца. По его словам, редакцию Kyiv Post усилят лучшими журналистами Украины, США, Канады и Европы.

Киван сказал, что теперь газета будет выходить не только на английском, но и на украинском, русском и арабском языках.

Бывший шеф-редактор новостей 7 канала Елена Ротари сообщила в Facebook о запуске украиноязычного Kyiv Post. Об этом пишет Детектор медиа. Сейчас пост Ротари недоступен. 

"По своему контенту украиноязычный Kyiv Post будет полностью отличаться от англоязычной версии. И мне сейчас необходим полный штат сотрудников. С 1 ноября я готова встретиться с каждым из вас в Киеве", – написала Ротари.

В то же время Боннер в комментарии изданию сообщил, что ничего не знает о запуске украиноязычного Kyiv Post.

"Меня удивило это сообщение. Я ничего не знаю о том, что Елена Ротари – главный редактор украиноязычной версии Kyiv Post. Насколько мне известно (в редакции Kyiv Post, – ред.) ничего не изменилось. Вскоре я встречусь с Аднаном Киваном, чтобы все это обсудить", – сказал Боннер.

Тем временем на странице одной из журналисток Kyiv Post Анны Миронюк появилась позиция коллектива издания. В опубликованном тексте говорится, что сегодня сотрудников газеты уволили.

Журналисты считают расширение формата издания вмешательством в редакционную политику.

"Попытка коллектива сберечь независимость Kyiv Post вызвала сопротивление владельца. Мы считаем прекращение работы издания и увольнение коллектива расплатой Аднана Кивана... Мы считаем, что таким образом владелец избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов", – говорится в тексте заявления.

Команда издания предложила владельцу продать газету или передать торговую марку Kyiv Post редакции, но он, по словам журналистов, не согласился.

Kyiv Post прекращает работу. Коллектив говорит – так избавляются от неудобных журналистов

Одесский застройщик Аднан Киван купил Kyiv Post у бизнесмена Мохаммада Захура в 2018 году.

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Вадим Ребрина
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Kyiv Post аднан киван брайан боннер
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