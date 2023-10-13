Шеф-редактор издания Обозреватель Орест Сохар со ссылкой на источник в украинских спецслужбах опубликовал видео, похожее на то, что распространяли журналисты CNN – на нем, вероятно, украинская разведка атакует военизированную группировку "Силы быстрого реагирования" (RSF) в Судане, поддерживаемую террористической группой Вагнера.

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20 сентября CNN распространило ролик, на котором кто-то наносит удары беспилотниками по боевикам RSF. Тогда собеседник журналистов из украинских военных кругов заявил, что это – "работа несуданских военных", и, вероятно, "ответственность за это несут украинские спецслужбы".

Представитель ГУР Андрей Юсов не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, заявив лишь, что "разведка констатирует ослабление влияния России в мире, в частности в Африке".

На новом видео видно, как по боевикам в африканской стране работают ударными беспилотниками и дронами со скидами.

Уличные бои в Хартуме начались 15 апреля 2023 в результате разногласий между двумя местными военачальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало. Оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, который сверг многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.

25 апреля украинская разведка эвакуировала

Силы быстрого реагирования Судана (Rapid Support Forces, RSF) во главе с генералом Хамданом Дагалом выступили против правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию. С конца мая по договоренности воюющих сторон в Хартуме действовал режим перемирия, 17 сентября стало известно о возобновлении боев.

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