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Ймовірні атаки України на підтримуваних Вагнером бойовиків у Судані. З'явилось нове відео видео

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 06:35
Відео: Оглядач
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Блогер Орест Сохар з посиланням на джерело в українських спецслужбах опублікував відео, схоже на те, що поширювали журналісти CNN: на ньому, ймовірно, українська розвідка атакує воєнізоване угруповання "Сили швидкого реагування" (RSF) у Судані, яке підтримує терористична група Вагнера.

20 вересня CNN поширило ролик, на якому хтось завдає ударів безпілотниками по бойовиках RSF. Тоді співрозмовник журналістів з українських військових кіл заявив, що це – "робота несуданських військових", і, ймовірно, "відповідальність за це несуть українські спецслужби".

Представник ГУР Андрій Юсов не зміг ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію, заявивши лише, що "розвідка констатує послаблення впливу Росії у світі, зокрема в Африці".

На новому відео видно, як по бойовиках в африканській країні працюють ударними безпілотниками та дронами зі скидами.

  • Вуличні бої у Хартумі розпочалися 15 квітня 2023 року внаслідок розбіжностей між двома місцевими воєначальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом та Мохамедом Хамданом Дагало. Обидва обіймали високі посади у військовому уряді Судану, сформованому після перевороту 2019 року, який повалив багаторічного лідера країни Омара аль-Башира.
  • 25 квітня українська розвідка евакуювала з Хартума громадян України, Грузії та Перу. 
    • Сили швидкого реагування Судану (Rapid Support Forces, RSF) на чолі з генералом Хамданом Дагало виступили проти уряду, заявивши, що прагнуть встановити в країні демократію. З кінця травня за домовленістю воюючих сторін у Хартумі діяв режим перемир'я, 17 вересня стало відомо про поновлення боїв.

    Читайте також: Бої у Судані створили загрозу масового голоду у всій Східній Африці – ООН

    Мілана Головань
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    війнагурСуданандрій юсов
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