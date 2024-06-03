Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони "Хімік" разом з сирійською опозицією атакує російських найманців, які воюють на боці режиму Башара Асада в Сирії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбах. Видання Kyiv Post публікує відповідне відео.

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За даними співрозмовника, активні бойові дії тривають у південній частині країни, зокрема на Голанських висотах, де наразі зосереджені російські війська.

Він зазначив, що з початку року повстанці за підтримки українських бійців завдали численних ударів по російських військових об'єктах, які під контролем так званого "угруповання сил Збройних сил Російської Федерації в Сирійській Арабській Республіці".

Співрозмовник розповів LIGA.net, що під регулярними атаками ворожі блокпости, опорні пункти, піші патрулі, колони військової техніки та інші об'єкти.

На відео, яке датоване березнем 2024 року, видно, як українські спецпризначенці ГУР та сирійські повстанці знищують російських найманців у Сирії.

7 травня 2022 року стало відомо, що російський диктатор Путін наказав перекинути військові частини РФ із Сирії до України, щоб прискорити захоплення Донбасу.

Наприкінці червня того ж року Сирія стала першою країною після Росії, яка визнала "незалежними республіками" окуповані РФ території Донбасу. Після цього Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією.

15 листопада 2023 року суд у Франції видав ордери на арешт диктатора Сирії Башара Асада, його брата Махера аль-Асада та ще двох високопоставлених сирійських чиновників у зв'язку із застосуванням хімічної зброї проти цивільного населення.

12 лютого 2024 року повідомлялося, що на аеродромі Шайрат у Сирії проходять тренування російських загарбників та місцевих найманців. Їх навчають керування дронами іранського виробництва для війни проти України.

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