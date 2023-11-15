Франція видала ордер на арешт сирійського диктатора Башара Асада – Reuters
Суд у Франції видав ордери на арешт диктатора Сирії Башара Асада, його брата Махера аль-Асада та ще двох високопоставлених сирійських чиновників у зв'язку із застосуванням хімічної зброї проти цивільного населення. Про це повідомляє Reuters.
Агентство із посиланням на джерело в судовій системі стверджує, що ордери видано за підсумками кримінального розслідування хімічних атак у місті Дума та районі Східної Гути у серпні 2013 року, внаслідок яких загинуло понад 1000 осіб. Ордери виписані з формулюваннями "співучасть у злочинах проти людяності" та "співучасть у воєнних злочинах".
Мазен Дарвіш, юрист і засновник Сирійського центру ЗМІ та свободи вираження поглядів (SCM), який порушив у Франції кримінальне переслідування лідерів сирійського режиму, зазначає, що "міжнародні ордери на арешт вперше видані у зв'язку із застосуванням хімічної зброї в Гуті в 2013 році".
"Президент несе відповідальність за багато злочинів у Сирії, і, зокрема, у разі застосування зарину неможливо ігнорувати його відповідальність", – сказав він Reuters.
Сирійський уряд заперечує, що будь-коли застосовував хімічну зброю.
21 серпня 2013 року під час операції армії Асада на околиці Дамаска в районі Гута було застосовано хімічну зброю, загинули, за різними даними, до 1400 осіб.
Пізніше Дамаск за посередництвом Москви погодився знищити свій хімічний арсенал, а в лютому 2015 року Росія оголосила про повне "хімроззброєння" Сирії. Це виявилося брехнею, оскільки застосування хімічної зброї проти противників режиму Сирії тривало.
У 2016 році Сирійська обсерваторія з прав людини стверджувала у звіті, що з 2013 до 2016 року режим Асада 136 разів використовував хімічну зброю проти своїх супротивників.
18 травня 2018 року Державний департамент США заявив, що якщо Росія "гарантувала" знищення хімічної зброї в Сирії, вона несе відповідальність за те, що Асад продовжує її застосовувати.
У тому ж році Росія та Китай намагалися позбавити Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) повноважень називати відповідальних за хімічні атаки, проте зазнали невдачі.
- 14 квітня 2018 року США, Франція та Велика Британія завдали ударів по об'єктах режиму Асада в Сирії, які пов'язані з виробництвом хімічної зброї. Це було відповіддю на хімічну атаку в Думі 7 квітня того ж року, коли від 70 до 150 людей загинули, отруївшись токсичним газом.
- 19 травня 2019 року режим Асада використовував хлор як хімічну зброю під час операції в провінції Латакія.
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