Франція видала ордер на арешт сирійського диктатора Башара Асада – Reuters

Суд у Франції видав ордери на арешт диктатора Сирії Башара Асада, його брата Махера аль-Асада та ще двох високопоставлених сирійських чиновників у зв'язку із застосуванням хімічної зброї проти цивільного населення. Про це повідомляє Reuters.

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Агентство із посиланням на джерело в судовій системі стверджує, що ордери видано за підсумками кримінального розслідування хімічних атак у місті Дума та районі Східної Гути у серпні 2013 року, внаслідок яких загинуло понад 1000 осіб. Ордери виписані з формулюваннями "співучасть у злочинах проти людяності" та "співучасть у воєнних злочинах".

Мазен Дарвіш, юрист і засновник Сирійського центру ЗМІ та свободи вираження поглядів (SCM), який порушив у Франції кримінальне переслідування лідерів сирійського режиму, зазначає, що "міжнародні ордери на арешт вперше видані у зв'язку із застосуванням хімічної зброї в Гуті в 2013 році".

"Президент несе відповідальність за багато злочинів у Сирії, і, зокрема, у разі застосування зарину неможливо ігнорувати його відповідальність", – сказав він Reuters.

Сирійський уряд заперечує, що будь-коли застосовував хімічну зброю.

21 серпня 2013 року під час операції армії Асада на околиці Дамаска в районі Гута було застосовано хімічну зброю, загинули, за різними даними, до 1400 осіб.

Пізніше Дамаск за посередництвом Москви погодився знищити свій хімічний арсенал, а в лютому 2015 року Росія оголосила про повне "хімроззброєння" Сирії. Це виявилося брехнею, оскільки застосування хімічної зброї проти противників режиму Сирії тривало.

У 2016 році Сирійська обсерваторія з прав людини стверджувала у звіті, що з 2013 до 2016 року режим Асада 136 разів використовував хімічну зброю проти своїх супротивників.

18 травня 2018 року Державний департамент США заявив, що якщо Росія "гарантувала" знищення хімічної зброї в Сирії, вона несе відповідальність за те, що Асад продовжує її застосовувати.

У тому ж році Росія та Китай намагалися позбавити Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) повноважень називати відповідальних за хімічні атаки, проте зазнали невдачі.

14 квітня 2018 року США, Франція та Велика Британія завдали ударів по об'єктах режиму Асада в Сирії, які пов'язані з виробництвом хімічної зброї. Це було відповіддю на хімічну атаку в Думі 7 квітня того ж року, коли від 70 до 150 людей загинули, отруївшись токсичним газом.

19 травня 2019 року режим Асада використовував хлор як хімічну зброю під час операції в провінції Латакія.

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