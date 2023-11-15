Франция выдала ордер на арест сирийского диктатора Башара Асада – Reuters

Суд во Франции выдал ордера на арест диктатора Сирии Башара Асада, его брата Махера аль-Асада и еще двух высокопоставленных сирийских чиновников в связи с применением химического оружия против гражданского населения. Об этом сообщает Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Агентство со ссылкой на источник в судебной системе утверждает, что ордера выданы по итогам уголовного расследования химических атак в городе Дума и районе Восточной Гуты в августе 2013 года, в результате которых погибли более 1000 человек. Ордера выписаны с формулировками "соучастие в преступлениях против человечности" и "соучастие в военных преступлениях".

Мазен Дарвиш, юрист и основатель Сирийского центра СМИ и свободы выражения мнения (SCM), который возбудил во Франции уголовное преследование лидеров сирийского режима, отмечает, что "международные ордера на арест впервые выданы в связи с применением химического оружия в Гуте в 2013 году".

"Президент несет ответственность за многие преступления в Сирии, и, в частности, в случае применения зарина невозможно игнорировать его ответственность", – сказал он Reuters.

Сирийское правительство отрицает, что когда-либо применяло химическое оружие.

21 августа 2013 года в ходе операции армии Асада на окраине Дамаска в районе Гута было применено химическое оружие, погибли, по различным данным, до 1400 человек.

Позднее Дамаск при посредничестве Москвы согласился уничтожить свой химический арсенал, а в феврале 2015 года Россия объявила о полном "химразоружении" Сирии. Это оказалось ложью, так как применение химического оружия против противников режима в Сирии продолжалось.

В 2016 году Сирийская обсерватория по правам человека утверждала в отчете, что с 2013 по 2016 год режим Асада 136 раз использовал химическое оружие против своих противников.

18 мая 2018 года Государственный департамент США заявил, что раз уж Россия "гарантировала" уничтожение химического оружия в Сирии, она несет ответственность за то, что Асад продолжает его применять.

В том же году Россия и Китай пытались лишить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) полномочий называть ответственных за химические атаки, однако потерпели неудачу.

14 апреля 2018 года США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам режима Асада в Сирии, которые связаны с производством химического оружия. Это было ответом на химическую атаку в Думе 7 апреля того же года, когда от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом.

19 мая 2019 года режим Асада использовал хлор в качестве химического оружия в ходе операции в провинции Латакия.

Читайте мнение: Россия и Сирия: Кто кого подставил в сюжете с химическим оружием

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.