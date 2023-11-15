UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Франция выдала ордер на арест сирийского диктатора Башара Асада – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 14:36
Франция выдала ордер на арест сирийского диктатора Башара Асада – Reuters - Фото
Башар Асад и Владимир Путин (Фото - EPA)

Суд во Франции выдал ордера на арест диктатора Сирии Башара Асада, его брата Махера аль-Асада и еще двух высокопоставленных сирийских чиновников в связи с применением химического оружия против гражданского населения. Об этом сообщает Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Агентство со ссылкой на источник в судебной системе утверждает, что ордера выданы по итогам уголовного расследования химических атак в городе Дума и районе Восточной Гуты в августе 2013 года, в результате которых погибли более 1000 человек. Ордера выписаны с формулировками "соучастие в преступлениях против человечности" и "соучастие в военных преступлениях".  

Мазен Дарвиш, юрист и основатель Сирийского центра СМИ и свободы выражения мнения (SCM), который возбудил во Франции уголовное преследование лидеров сирийского режима, отмечает, что "международные ордера на арест впервые выданы в связи с применением химического оружия в Гуте в 2013 году". 

"Президент несет ответственность за многие преступления в Сирии, и, в частности, в случае применения зарина невозможно игнорировать его ответственность", – сказал он Reuters.

Сирийское правительство отрицает, что когда-либо применяло химическое оружие. 

21 августа 2013 года в ходе операции армии Асада на окраине Дамаска в районе Гута было применено химическое оружие, погибли, по различным данным, до 1400 человек. 

Позднее Дамаск при посредничестве Москвы согласился уничтожить свой химический арсенал, а в феврале 2015 года Россия объявила о полном "химразоружении" Сирии. Это оказалось ложью, так как применение химического оружия против противников режима в Сирии продолжалось.  

В 2016 году Сирийская обсерватория по правам человека утверждала в отчете, что с 2013 по 2016 год режим Асада 136 раз использовал химическое оружие против своих противников.

18 мая 2018 года Государственный департамент США заявил, что раз уж Россия "гарантировала" уничтожение химического оружия в Сирии, она несет ответственность за то, что Асад продолжает его применять. 

В том же году Россия и Китай пытались лишить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) полномочий называть ответственных за химические атаки, однако потерпели неудачу. 

  • 14 апреля 2018 года США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам режима Асада в Сирии, которые связаны с производством химического оружия. Это было ответом на химическую атаку в Думе 7 апреля того же года, когда от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом.
  • 19 мая 2019 года режим Асада использовал хлор в качестве химического оружия в ходе операции в провинции Латакия.

Читайте мнение: Россия и Сирия: Кто кого подставил в сюжете с химическим оружием

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ордер на арестхимическое оружиеСириябашар асадфранциявоенные преступленияБлижний Востоквоенное преступлениепреступления против человечества
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 