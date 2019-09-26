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Они опять этом сделали. США обвинили Асада в применении химоружия

Они опять этом сделали. США обвинили Асада в применении химоружия - Фото
Майкл Помпео (фото - Getty Images)
26.09.2019, 22:41

19 мая режим Асада использовал хлор в ходе операции в провинции Латакия

Соединенные Штаты обвинили правительство президента Сирии Башара Асада в новом применении химического оружия против собственного народа. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает Deutsche Welle.

На основании проведенного расследования американские эксперты пришли к выводу, что режим Асада 19 мая использовал хлор в качестве химического оружия в ходе операции в провинции Латакия.

По словам Помпео, химатака была осуществлена в ходе наступления правительственных войск на позиции повстанцев и джихадистов в провинции Идлиб, где войскам Асада поддержку с воздуха оказывает авиация РФ.

По словам Госсекретаря США, применение хлора в Латакии является лишь одним из звеньев в долгой череде атак с применением режимом Асада химического оружия, в результате чего погибли и пострадали тысячи сирийцев.

Майк Помпео объявил, что США выделят Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще 4.5 млн долларов  на расследование случаев применения химоружия в Сирии.

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башар асад Майкл Помпео Сирия химическое оружие
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