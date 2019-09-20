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Россия и Китай заблокировали в ООН резолюцию по Сирии

Россия и Китай заблокировали в ООН резолюцию по Сирии - Фото
Сирия (фото - EPA)
20.09.2019, 07:37

Россия в 13-й раз воспользовалась правом вето, постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген призвал "не хранить молчание"

Россия и Китай воспользовались правом вето, заблокировав в Совете Безопасности ООН резолюцию о перемирии в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На голосовании 19 сентября предложенный Германией, Бельгией и Кувейтом проект документа был отклонен. При этом резолюцию поддержали 12 государств, еще одна страна - Экваториальная Гвинея - воздержалась.

На заседании также был отклонен и российско-китайский вариант проекта сирийской резолюции. Его поддержали две страны, отклонили девять, еще четыре воздержались.

"Германия сожалеет о том, что СБ ООН не принял резолюцию о гуманитарном кризисе в Идлибе. Мы по-прежнему считаем своим долгом поиск решения этой проблемы и защиту сирийского народа", - говорится в сообщении немецкой миссии в ООН.

Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген призвал не хранить молчание, а действовать. "На карту поставлено много жизней. Нам нужно сделать все, что в наших силах", - подчеркнул он.

По данным США, Россия накладывает в 13-й раз вето в Совбезе ООН при принятии решений по войне в Сирии.

В проекте резолюции Германии, Бельгии и Кувейта указывалось на необходимость немедленно прекратить столкновения сторон. Предполагалось, что режим прекращения огня вступит в силу в полночь 21 сентября. Его цель - "избежать ухудшения и без того катастрофической ситуации" в провинции Идлиб.

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Россия Китай Сирия совбез оон Идлиб резолюция ООН
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