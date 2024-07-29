Появилось фото туарегов с флагом Украины после разгрома Вагнера. Источник в ГУР: Настоящее

Сегодня военная разведка анонсировала продолжение действий против боевиков террористической группы Вагнера в Африке

Повстанец-туарег (Иллюстративное фото: TANYA BINDRA/EPA)

Украинское издание Kyiv Post со ссылкой на своих собеседников опубликовало фото: заявлено, что это повстанцы-туареги в Мали – они позируют с украинским флагом после нанесения поражения боевикам террористической группы Вагнера. Собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки подтвердил правдивость этой фотографии.

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Kyiv Post сообщил, что фото ему предоставили собеседники в секторе обороны и безопасности Украины.

"Повстанцы-туареги позируют с украинским флагом после того, как только что нанесли большое поражение финансируемым Россией наемникам Вагнера в Мали", – описывает фото издание.

Собеседник LIGA.net в военной разведке подтвердил подлинность этого кадра:

Фото: Kyiv Post

28 июля повстанцы-туареги в Мали заявили, что убили десятки правительственных солдат и боевиков Вагнера в бою у границы с Алжиром.

На следующий день террористическая группа Вагнера на своем Telegram-ресурсе подтвердила смерть наемников в Мали недалеко от алжирского приграничного города Тин-Зауатин.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что туареги "получили необходимую информацию и не только информацию" – и это позволило повстанцам провести "успешную военную операцию против российских военных преступников".

Юсов анонсировал продолжение действий против оккупантов из террористической группы Вагнера в Африке.

СПРАВКА С 2018 года Kyiv Post принадлежит одесскому застройщику Аднану Кивану, в 2021 году между ним и редакцией возник конфликт – утверждалось, что владелец избавляется от неудобных журналистов. Именно в этом СМИ периодически публикуются фото и видео международных операций, к которым может быть причастна Украина. В частности, в июне медиа опубликовало возможное видео с боевой работой ГУР и повстанцев в Сирии. Подлинность этих кадров также подтвердил собеседник LIGA.net в спецслужбах. Официально Украина пока не подтверждала такие международные операции.

Туареги – этническая группа, населяющая регион Сахары. В 2012 году они начали восстание против малийской хунты, но впоследствии восстание перехватили исламистские группировки.

В 2015 году повстанцы подписали мирное соглашение с правительством Мали, но в конце 2022 вышли из переговоров.

Против туарегов, в частности, воюют боевики Вагнера.

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