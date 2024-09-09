У Раді відреагували на можливий "мирний план" Шольца

Голова зовнішньополітичного комітету заявив, що найкращий мирний план з боку Німеччини – це надання в достатній кількості сучасної зброї й економічна допомога Україні

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Італійське видання La Repubblica з посиланням на джерела у німецькому парламенті заявило, що канцлер Олаф Шольц готує "мирний план", який може містити територіальні поступки з боку України. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net,що пропозиції з врегулювання повинні бути в межах формули миру, тобто не порушувати засади міжнародного права та Конституцію України.

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За даними ЗМІ, у такий спосіб Шольц хоче "увійти в історію як канцлер миру" та зміцнити свої політичні позиції на тлі невдачі на регіональних виборах.

Мережко відповів: якщо Шольц може запропонувати щось конкретне у межах формули миру президента Володимира Зеленського (тобто щоб "мирний план" не порушував засади міжнародного права та українську Конституцію), то такі пропозиції слід вітати.

Водночас парламентар сумнівається, що канцлер може запропонувати "щось дійсно оригінальне".

"З практичного погляду, найкращий мирний план з боку Німеччини – це надання в достатній кількості сучасної зброї й економічна допомога Україні", – зауважив нардеп.

Водночас, акцентував він, про якісь територіальні поступки не може й бути мови – це неможливо ані з юридичного, ані з політичного, ані з морального погляду.

На запитання, з чим пов'язана така публікація у західному ЗМІ, Мережко припустив, що партія Шольца занепокоєна результатами виборів у деяких федеральних землях – і такі заяви розраховані на частину місцевої аудиторії.

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На місцевих виборах у двох землях сходу Німеччини вперше після Другої світової війни перемогла ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН). З нею у місцеві парламенти пройшла й крайня ліва сила Союз Сари Вагенкнехт. Обидві – проросійські та проти військової допомоги Україні.

6 вересня під час візиту до Німеччини президент Зеленський зустрівся з канцлером Шольцом: зокрема, обговорювали військову допомогу, співробітництво в оборонній сфері та майбутній Саміт миру.

8 вересня Шольц заявив про необхідність інтенсифікувати зусилля для завершення війни, а також виступив за присутність росіян на другому Саміті миру.

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