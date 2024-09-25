Зеленский: Россия уничтожила все украинские ТЭС и значительную часть ГЭС
В результате российских атак уничтожены все украинские тепловые электростанции и значительная часть мощностей гидроэлектростанций, поэтому потенциально миллионы людей могут остаться без тепла зимой. Об этом во время выступления в Генеральной ассамблее Организации объединенных наций сообщил президент Владимир Зеленский.
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"Вот так российский диктатор Владимир Путин готовится к зиме – надеется помучить миллионы, миллионы украинцев. Обычные семьи – женщины, дети. Обычные города, обычные села. Путин хочет оставить их в темноте и холоде этой зимой, заставив Украину страдать и сдаться", – сказал президент.
Он добавил, что в результате российских атак в Украине уничтожено 80% энергогенерации.
По словам Зеленского, недавно он получил отчет от разведки, в котором говорится, что Путин планирует атаки на атомные объекты Украины и инфраструктуру, чтобы отсоединить ядерные реакторы от системы снабжения.
"С помощью спутников, кстати, дамы и господа, спутников других стран, Россия получает изображения и подробную информацию об инфраструктуре наших атомных электростанций", — подчеркнул он.
Глава государства отметил, что любой ракетный или дроновый удар, любой критический инцидент в энергетической системе может привести к ядерной катастрофе.
"Такой день никогда не должен наступить. И Москва должна это понимать. И это, в том числе, зависит от вашей решимости оказывать давление на агрессора. Это атомные электростанции, они должны быть безопасными", – сказал Зеленский.
- 21 сентября глава МИД сообщил, что российские захватчики готовят атаки на критические объекты ядерной энергетики Украины накануне зимы.
- 24 сентября Зеленский сообщил, что Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС, по которым потенциально может нанести удары в будущем.
- В тот же день Зеленский заявил, что россияне готовятся атаковать три украинских АЭС.
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