Зеленський: Росія знищила всі українські ТЕС та значну частину ГЕС

Через це мільйони можуть залишитись без тепла. Також президент розповів деталі про плани РФ атакувати АЕС

Володимир Зеленський (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Унаслідок російських атак знищено всі українські теплові електростанції та значну частину потужностей гідроелектростанцій, тому потенційно мільйони людей можуть залишитися без тепла взимку. Про це під час виступу в Генеральній асамблеї Організації об’єднаних націй повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Ось так російський диктатор Володимир Путін готується до зими – сподівається помучити мільйони, мільйони українців. Звичайні сім’ї – жінки, діти. Звичайні міста, звичайні села. Путін хоче залишити їх у темряві та холоді цієї зими, змусивши Україну страждати та здатися", – сказав президент.

Він додав, що унаслідок російських атак в Україні знищено 80% енергогенерації.

За словами Зеленського, нещодавно він отримав звіт від розвідки, в якому йдеться, що Путін планує атаки на атомні об’єкти України та інфраструктуру, щоб від'єднати ядерні реактори від системи постачання.

"За допомогою супутників, до речі, пані та панове, супутників інших країн, Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших атомних електростанцій", – наголосив він.

Глава держави зазначив, що будь-який ракетний або дроновий удар, будь-який критичний інцидент в енергетичній системі може призвести до ядерної катастрофи.

"Такий день ніколи не повинен настати. І Москва має це розуміти. І це, зокрема, залежить від вашої рішучості чинити тиск на агресора. Це атомні електростанції, вони мають бути безпечними", – сказав Зеленський.

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