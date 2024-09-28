Швейцария поддержала китайско-бразильский мирный план. Украина ответила: Не понимаем
Украинская сторона "разочарована" информацией, что Швейцария поддержала так называемый "Китайско-бразильский консенсус из шести пунктов". Соответствующее заявление появилось на сайте украинского дипломатического ведомства.
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Украина "не может понять логики такого решения", поскольку совместно со Швейцарией организовывала первый Глобальный саммит мира в июне, в котором приняли участие представители ста стран и международных институтов.
При этом, пишет МИД, Украина и Швейцария продолжают активно сотрудничать над увеличением количества подписантов итогового коммюнике этого Саммита, а еще эта страна учавствует в тематических конференциях по конкретным пунктам формулы мира.
"Еще раз подчеркиваем, что все идеи, дискуссии и планы по восстановлению мира для Украины должны базироваться на двух принципах. Во-первых, ничего об Украине без Украины. Во-вторых, эти предложения должны основываться на Уставе ООН и включать уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", – отметило дипломатическое ведомство.
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Украинская сторона уверена, что такие мирные идеи могут быть обсуждены на предложенной Саммитом мира платформе, и считает формулу мира единственным путем всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.
МИД заявляет, что нет необходимости в создании дополнительных форматов и платформ для этого, поскольку формула мира предоставляет "полный инструментарий и соответствующие площадки" для обсуждения, консолидации различных видений и концепций.
Ведомство акцентирует, что любые инициативы без четкой ссылки на Устав ООН и гарантий полного восстановления территориальной целостности неприемлемы и лишь создают иллюзию диалога во время того, как Россия продолжает свои преступные действия.
Украина призвала Швейцарию и все страны, поддерживающие международное право и устав ООН, избегать участия в так называемых мирных инициативах, которые могут лишь усложнить процесс достижения мира.
"Те инициативы, которые не признают факт неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины, приравнивают жертву и агрессора, предлагают деэскалацию за счет суверенитета и территорий Украины, не могут быть поддержаны Украиной", – заключает МИД.
- Китай отказался уехать на первый Глобальный саммит мира. 3 июня пресс-секретарь МИД Китая заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на Саммит.
- 2 августа спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что новый китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира. Де-факто их план предполагает замораживание войны.
- 12 сентября Зеленский назвал "бразильско-китайский мирный план" деструктивной инициативой. Уже 25 сентября на Генассамблее ООН президент предположил, что приверженцы таких планов "сами хотят сделать часть того, что делает" российский диктатор Путин. Впрочем, украинская и китайская делегации все-таки встретились.
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