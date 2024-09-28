Швейцария поддержала китайско-бразильский мирный план. Украина ответила: Не понимаем

Страна принимала у себя первый Саммит мира, продолжает работать по увеличению числа подписантов коммюнике и участвует в тематических конференциях

Президент Швейцарии Виола Амгерд, президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак во время первого Саммита мира в Швейцарии (Фото: ОП)

Украинская сторона "разочарована" информацией, что Швейцария поддержала так называемый "Китайско-бразильский консенсус из шести пунктов". Соответствующее заявление появилось на сайте украинского дипломатического ведомства.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Украина "не может понять логики такого решения", поскольку совместно со Швейцарией организовывала первый Глобальный саммит мира в июне, в котором приняли участие представители ста стран и международных институтов.

При этом, пишет МИД, Украина и Швейцария продолжают активно сотрудничать над увеличением количества подписантов итогового коммюнике этого Саммита, а еще эта страна учавствует в тематических конференциях по конкретным пунктам формулы мира.

"Еще раз подчеркиваем, что все идеи, дискуссии и планы по восстановлению мира для Украины должны базироваться на двух принципах. Во-первых, ничего об Украине без Украины. Во-вторых, эти предложения должны основываться на Уставе ООН и включать уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", – отметило дипломатическое ведомство.

Читайте также: Венгрия присоединится к инициативе "Друзья мира" по Украине. Ее авторы – Китай и Бразилия

Украинская сторона уверена, что такие мирные идеи могут быть обсуждены на предложенной Саммитом мира платформе, и считает формулу мира единственным путем всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

МИД заявляет, что нет необходимости в создании дополнительных форматов и платформ для этого, поскольку формула мира предоставляет "полный инструментарий и соответствующие площадки" для обсуждения, консолидации различных видений и концепций.

Ведомство акцентирует, что любые инициативы без четкой ссылки на Устав ООН и гарантий полного восстановления территориальной целостности неприемлемы и лишь создают иллюзию диалога во время того, как Россия продолжает свои преступные действия.

Украина призвала Швейцарию и все страны, поддерживающие международное право и устав ООН, избегать участия в так называемых мирных инициативах, которые могут лишь усложнить процесс достижения мира.

"Те инициативы, которые не признают факт неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины, приравнивают жертву и агрессора, предлагают деэскалацию за счет суверенитета и территорий Украины, не могут быть поддержаны Украиной", – заключает МИД.

Читайте также: У Зеленского заявили, что партнеры приняли План победы "с огромным интересом"